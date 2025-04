Paolo Bonolis 'stravolge' Tu si que vales: la novità sui concorrenti (e Littizzetto trema) Con l'arrivo del conduttore nel 2025, ormai vicinissimo, pare che gli autori siano pronti a stravolgere ogni cosa. E in primis potrebbero cambiare i partecipanti.

Salvo ripensamenti dell’ultimo minuto, a Tu sì que vales 2025 dovrebbe approdare (anche) Paolo Bonolis. Il conduttore celebre per Ciao Darwin e Avanti un altro!, infatti, sarebbe tra i nuovi volti voluti da Mediaset per rilanciare lo show. E stano a quanto riportato da Fanpage.it, pare che gli autori del programma siano pronti a ‘farlo contento’, puntando su una nuova tipologia di personaggi (più adatta alla ‘verve’ di Bonolis). Mentre il futuro di Luciana Littizzetto nello show potrebbe essere in bilico. Ecco i dettagli e tutte le novità qui sotto.

Tu si que vales, scatta la rivoluzione con Paolo Bonolis

Non un programma nuovo, ma nuovi concorrenti. Da cucire su misura per il neo-acquisto Paolo Bonolis. Questo sarebbe il diktat imposto dagli autori di Tu sì que vales 2025, secondo recenti indiscrezioni diffuse da Fanpage.it. Insomma, il programma Mediaset sarebbe pronto a ricercare personaggi ancora più bizzarri, divertenti e perfetti, in sostanza, per interagire al meglio con Bonolis.

Perché l’ex marito di Sonia Bruganelli ci sarà, come ha anticipato di recente Giuseppe Candela su Dagospia. E nella nuova edizione dello show, in partenza a settembre 2025, dovrebbe ricoprire un ruolo centrale, al pari (si pensa) degli intoccabili Maria De Filippi, Gerry Scotti e Rudy Zerbi. E quindi urge un ripensamento dei casting. La differenza, rispetto a prima, sarebbe un ampliamento del ‘ventaglio’ di opzioni messe davanti alla giuria. Non solo persone che padroneggiano una certa forma d’arte, quindi, ma anche figure strambe, in grado di intrattenere il pubblico con esibizioni magari al limite del trash. E che calzino a pennello con l’atteggiamento ironico, canzonatorio e irriverente per cui Bonolis è universalmente riconosciuto in tv.

Luciana Littizzetto in bilico a Tu sì que vales

Nella giuria di Tu sì que vales dovrebbe quindi aggiungersi una poltrona per Paolo Bonolis. Mentre sembrerebbero assolutamente confermati i veterani Maria De Filippi, Gerry Scotti e Rudy Zerbi. Con Sabrina Ferilli, ancora una volta, nelle vesti di portavoce del pubblico presente in studio. L’unica incognita riguarda invece Luciana Littizzetto. Perché l’arrivo di Bonolis potrebbe alla fine costringerla all’addio. Non per demeriti, ma per la volontà, come si è visto anche sopra, di imporre un nuovo corso al talent Mediaset

Restiamo dunque in attesa di nuove informazioni. Anche se al momento gli indizi e le anticipazioni sono parecchie (e parecchio ‘gustose’). Paolo Bonolis a Tu sì que vales è una potenziale ‘chicca’ che potrebbe far schizzare lo share del programma a livelli mai visti. Ma è ovvio che il programma, in parte, dovrà anche adattarsi alle peculiarità del nuovo giurato. Altrimenti il gioco potrebbe stridere parecchio.

