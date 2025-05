“Francesca Tocca a Uomini e Donne”: tam tam impazzito, retroscena e il ruolo di Todaro La ballerina sarebbe in trattativa con UeD per diventare una tronista della prossima edizione: cosa c’è di vero e le voci su un nuovo fidanzato.

"Francesca Tocca sul trono di Uomini e Donne". E’ questa l’ultima, clamorosa voce esplosa riguardo al popolare date show di Maria De Filippi, che nella prossima stagione potrebbe avere tra le protagoniste una delle ballerine più amate e popolari d’Italia. A lanciare il retroscena è il settimanale Nuovo Tv, che parla di una trattativa in corso per portare nello show l’ex moglie di Raimondo Todaro nella prossima edizione in partenza a settembre 2025.

Francesca Tocca nuova tronista: la trattativa per Uomini e Donne

Uomini e Donne è ancora in corso e sta vivendo l’epilogo dei troni che hanno caratterizzato questa edizione, su tutti quello di Gianmarco che potrebbe subire una clamorosa sospensione a causa di un lutto che ha colpito il tronista (leggi QUI la notizia). Maria De Filippi e il suo team di autori, però, sono già al lavoro per organizzare la prossima stagione del programma e a quanto pare hanno deciso di porsi un obiettivo molto ambizioso, ovvero quello di portare Francesca Tocca sul trono il prossimo autunno. Se la trattativa andasse in porto, ovviamente, sarebbe un colpaccio da novanta. La showgirl, classe 1989, è infatti un personaggio televisivo amatissimo grazie alla sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, dove è stata ballerina professionista dal 2015 fino alla scorsa stagione, quando decise di abbandonare lo show – pare – dopo la mancata conferma di Raimondo Todaro (che all’epoca era il suo compagno).

Negli ultimi mesi la vita di Francesca ha subito nuovi stravolgimenti. L’amore con Raimondo Todaro è finito ("Ci siamo lasciati per evitare di farci del male", ha detto a Verissimo) e nel frattempo è riapparsa sulla pista di Amici, visto che da qualche settimana è rientrata nel cast dei ballerini professionisti. Ora, però, ci sarebbe una nuova svolta lavorativa all’orizzonte. Qualora decidesse di accettare la proposta di diventare la nuova tronista di Uomini e Donne, la sua presenza darebbe tantissima attenzione mediatica allo show pomeridiano di Canale 5, oltre a portare in studio tantissimi corteggiatori attirati dalla sua bellezza e dalla sua popolarità.

Francesca Tocca e la separazione da Raimondo Todaro

Resta da capire se Francesca acconsentirà o meno a sedersi sul trono di Uomini e Donne. La fine della sua relazione con Raimondo Todaro, infatti, è ancora fresca e la ballerina siciliana potrebbe non sentirsi ancora pronta a mettersi in gioco per ritrovare l’amore. Tocca e il suo ex marito si sono lasciati lo scorso gennaio con un comunicato congiunto pubblicato sui rispettivi profili social: "Consapevoli di aver dato tutto noi stessi al nostro amore e alla nostra vita insieme, certi del bene e del rispetto che sempre avremo l’uno per l’altra e dell’unione che per sempre avrà la nostra famiglia, abbiamo deciso di proseguire il nostro percorso di vita singolarmente", annunciarono i due ballerini. Al netto della fine dell’amore, i loro rapporti restano buoni anche in virtù della figlia Jasmine, nata nel 2014, che crescono insieme. Nelle scorse settimane si era diffusa la voce di un presunto nuovo fidanzato di Francesca Tocca: Davide Greco, il barbiere dei rapper. La diretta interessata però non ha mai confermato il flirt.

