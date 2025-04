“Francesca Tocca ha un nuovo fidanzato, un barbiere”, l’indiscrezione e la replica (velenosa) della ballerina di Amici L'ex di Raimondo Todaro, che sarà ospite da Silvia Toffanin il 13 aprile, ha replicato a tono dopo le insinuazioni di una nota esperta di gossip su Instagram. Ecco i particolari.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

Francesca Tocca entra a gamba tesa sui social. La ballerina ed ex di Raimondo Todaro, stuzzicata online dalla frase di una nota esperta di gossip, ha infatti risposto a proposito della sua ospitata in arrivo a Verissimo. Una replica secca la sua, che metterebbe a tacere le voci su un possibile flirt in corso. Si parlava infatti di una storia con il parrucchiere dei vip Davide Greco, imprenditore che ha curato i look di personaggi come Tony Effe e Sfera Ebbasta. Ma la risposta social della Tocca pare categorica. Ecco qui sotto tutti i particolari.

Francesca Tocca, la replica al veleno dopo i rumor su Verissimo

Parla Francesca Tocca. E lo fa con forza (e una punta di veleno) dopo le voci circolate in queste ore sui social. La ballerina si è lasciata a gennaio con lo storico compagno Raimondo Todaro, che le ha dato anche una figlia, Jasmine. Ma già si parlava nelle scorse settimane di un possibile flirt in atto con un noto parrucchiere, tale Davide Greco. Lui sarebbe il proprietario di tre saloni in Sicilia, e avrebbe curato il look di star italiane come Sfera Ebbasta, Guè, Rocco Hunt e Tony Effe, Gigi D’Alessio. Ed è qui che entra in gioco l’esperta di gossip Deianira Marzano.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Oggi infatti la Marzano ha commentato la prossima ospitata della Tocca – attesa a Verissimo il 13 aprile – rivelando un potenziale scoop clamoroso. "P.S. La Tocca sarà a Verissimo domenica, dove sicuramente dirà che si è lasciata con il marito e messa col barbiere", ha scritto Deianira all’interno delle sue storie Instagram. Ma a stretto giro di posta è intervenuta proprio Francesca Tocca, evidentemente livida di rabbia. E ha ricondiviso la storia della Marzano aggiungendo sotto un commento lapidario e inequivocabile.

"P.S. Sono single e tale voglio restare!!!", ha replicato Francesca sul suo profilo. "Quindi direi che vi potete cercare altre argomentazioni. E lasciarmi stare. Grazie, Francesca". Insomma, niente amore con il parrucchiere dei vip Davide Greco. Ma solo tanta voglia di normalità e silenzio. Per una ballerina che al momento è impegnata nel Serale di Amici, dove fa parte (ancora una volta) del corpo di ballo del talent. E chi sperava in un nuovo flirt dovrà accontentarsi di vederla danzare in tv.

La fine della storia tra Francesca Tocca e Raimondo Todaro

Dopo vari tira e molla, durati anni, Francesca Tocca e Raimondo Todaro si sono detti definitivamente addio lo scorso gennaio. La decisione è stata unanime, a quanto pare. Visto che i due hanno voluto dare la notizia con un comunicato congiunto uscito sui social. "Consapevoli di aver dato tutti noi stessi al nostro amore e alla nostra vita insieme", hanno scritto Todaro e Francesca, "certi del bene e del rispetto che sempre avremo l’uno per l’altra e dell’unione che per sempre avrà la nostra famiglia, abbiamo deciso di proseguire il percorso di vita singolarmente. Rai e Fra".

Al momento Francesca e Raimondo restano legati attraverso la figlia Jasmine, che ha 11 anni. E pare che i rapporti tra i due siano rimasti distesi. Ma evidentemente entrambi, per adesso, stanno bene da soli.

Potrebbe interessarti anche