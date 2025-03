Francesca Tocca già ‘cancella’ Raimondo Todaro, retroscena e indizi: chi è il suo nuovo amore Stando alle ultime voci l’ex ballerina professionista di Amici avrebbe ritrovato l’amore al fianco di Davide Greco, barbiere dei rapper (da Sfera a Tony Effe)

Francesca Tocca ha già "dimenticato" Raimondo Todaro? L’ormai ex coppia di Amici è arrivata al capolinea lo scorso gennaio, dopo mesi di voci di rottura sempre più insistenti. Stando alle ultime indiscrezioni, però, l’ex ballerina professionista del talent show di Maria De Filippi avrebbe ritrovato l’amore al fianco di Davide Greco, il barbiere dei rapper. Un segnalazione ha infatti parlato per la prima volta di questo nuovo, presunto, gossip. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Francesca Tocca: chi è la sua nuova fiamma Davide Greco

A poco più di un mese dall’annuncio della fine della relazione con Raimondo Todaro, stando ad alcune voci Francesca Tocca avrebbe un nuovo amore. A rivelarlo è Deianira Marzano, che sul suo profilo Instagram ha riportato la segnalazione di un anonimo: "Ciao Deia, ti segnalo nuovo flirt della Tocca" scrive nel messaggio in direct l’utente, che fa anche il nome della nuova fiamma dell’ex ballerina professionista di Maria De Filippi. Stando alla segnalazione Francesca avrebbe ‘dimenticato’ Todaro grazie a Davide Greco, il barbiere dei rapper. Nato e cresciuto nel quartiere della Kalsa a Palermo, 30 anni, Davide oggi è il proprietario di ben tre saloni in Sicilia e ha realizzato alcuni tagli per Sfera Ebbasta, Guè, Rocco Hunt e Tony Effe, ma anche per Gigi D’Alessio e tanti altri vip. La sua pagina Instagram vanta più di 800mila follower.Tra le ‘prove’ di questo flirt l’esperta di gossip ha riportato anche l’emoji di un cuore mandato dal barbiere a Tocca tra i commenti a un suo post sui social.

La rottura con Raimondo Todaro

Lo scorso 23 gennaio Francesca Tocca e Raimondo Todaro hanno annunciato la fine del matrimonio dopo interi mesi di rumor sempre più insistenti sulla loro rottura. L’ultimo, decisivo, indizio erano state le vacanze natalizie trascorse separatamente (Raimondo in Sicilia, Francesca a Roma), seguito da una frecciata sui social, poi è arrivato l’annuncio. I due avevano già superato momenti di crisi (durante i quali avevano anche avuto altre frequentazioni e si parlò di un riavvicinamento tra Todaro e l’ex professore de L’Eredità Sara Arfaoui) nel 2023 – come raccontarono a Verissimo, ospiti di Silvia Toffanin – ma questa volta lo scoglio si è rivelato troppo grande e sono giunti alla separazione. La coppia rimarrà comunque unita dall’amore per Jasmine, la figlia nata nel 2013.

