The Couple, sale la tensione: la crisi di Antonino Spinalbese e la grande paura di Ilary Blasi News e recap della seconda settimana del programma di Ilary Blasi: tra flirt, litigi, incidenti hot e il reality in caduta libera. Ecco cosa è successo.

La seconda settimana di The Couple si è rivelata tutto tranne che tranquilla. Se qualcuno pensava che, passato il debutto, i concorrenti si sarebbero adagiati in una convivenza serena, si sbagliava di grosso: tra tensioni crescenti, dichiarazioni spiazzanti e persino qualche scivolone piuttosto imbarazzante, il reality condotto da Ilary Blasi si sta trasformando in un piccolo campo di battaglia. Peccato solo che, fuori dal loft, le cose non vadano esattamente alla grande: gli ascolti continuano a non decollare e si parla, sempre più insistentemente, di una possibile chiusura anticipata del reality. Ma dentro l’ex casa del Grande Fratello, nel frattempo, lo spettacolo non manca.

The Couple: tra litigi e confessioni, ecco cosa è successo in settimana

La settimana si è aperta con la vittoria di Benedicta e Brigitta Boccoli, che si sono aggiudicate la seconda puntata grazie a una prova affrontata con grinta e affiatamento. Una vittoria importante, anche perché, intanto, si sono formate le prime vere spaccature. A finire al televoto, infatti, sono state due coppie non proprio di secondaria importanza: Thais Wiggers ed Elena Barolo da una parte, Pierangelo Greco e Jasmine Carrisi dall’altra. La tensione è palpabile, anche perché nessuno vorrebbe essere il primo a lasciare il gioco (vota QUI il sondaggio lanciato da Libero Magazine).

In tutto questo, Antonino Spinalbese si conferma ancora una volta il concorrente che riesce, nel bene o nel male, ad attirare i riflettori su di sé. Durante una chiacchierata apparentemente innocua, si è lasciato andare a una frase che ha fatto immediatamente il giro dei social: "Per mia figlia sarei disposto anche a innamorarmi di nuovo di lei", riferendosi chiaramente alla ex compagna Belen Rodriguez. Bastava poco per riaccendere l’interesse generale, e così è stato.

Non meno rumorosa è stata la settimana di Manila Nazzaro, che parlando con alcuni coinquilini ha ammesso, forse senza volerlo o forse spiegandosi male, di aver tradito l’ex Lorenzo Amoruso. Il commento dell’ex non si è fatto attendere e, come era prevedibile, Manila ha risposto per le rime. Una di quelle situazioni che sembrano continuare di botta e risposta.

La crisi di Antonino Spinalbese a The Couple

Nel loft, intanto, le tensioni interne crescono. Antonino percepisce un’ostilità sempre più marcata da parte di Irma e Lucia, tanto da arrivare a un confronto aperto con le due sorelle, fatto di accuse velate, sguardi di sfida e nessuna reale voglia di chiarirsi. A complicare ulteriormente il quadro, ci si mette anche l’amica delle ragazze Giorgia Villa, che sembra sempre più presa da Spinalbese, aggiungendo altro pepe a una situazione già infuocata.

E poi, c’è stato il momento più imbarazzante della settimana: Andrea Tabanelli protagonista di un piccolo "incidente hot" in sauna, finito inevitabilmente sotto la lente d’ingrandimento del pubblico social, che non ha perso occasione per riderci su. Come se non bastasse, la settimana si è chiusa con una lite furiosa tra Antonino e Pierangelo Greco, uno scontro durissimo che ha lasciato strascichi evidenti e che promette nuove scintille già dalla prossima puntata. Ora però viene da chiedersi se basteranno litigi, confessioni e piccoli scandali a salvare The Couple dal rischio chiusura. Per ora, dentro il loft, nessuno sembra preoccuparsene.

