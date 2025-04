The Couple, ore di tensione: censure, baci ‘rubati’ e la scelta (drastica) di Mediaset Settimana movimentata per Ilary Blasi e i concorrenti del loft: sospensione per la morte del Papa, tensioni culinarie, flirt imprevisti e ascolti in calo.

La nuova settimana di The Couple continua a far parlare del reality, nel bene e nel male. Lo show di Canale 5, partito tra mille aspettative, fa discutere, tra flirt inaspettati, polemiche interne, confessioni private e persino un bacio che ha fatto tremare i social. Ma a tenere banco non sono stati solo i concorrenti: gli eventi fuori dal loft hanno avuto un impatto importante sulla programmazione e anche sulle reazioni del pubblico. Ecco tutto quello che è successo negli ultimi giorni.

The Couple: tra litigi e censure, ecco cosa è successo in settimana

Settimana turbolenta per Ilary Blasi e la sua ciurma di inquilini. Si parte con una notizia che ha spiazzato i fan: la puntata serale di lunedì 21 aprile è saltata in seguito alla morte del Papa. Mediaset ha deciso di sospendere la trasmissione, inclusa la diretta su Mediaset Extra. Ma a far discutere ancora di più è stata la censura in tempo reale: mentre i concorrenti parlavano proprio del Papa, la regia ha cambiato inquadratura e tolto l’audio. Un taglio netto, che ha fatto gridare alla censura e ha riacceso le polemiche online.

Intanto, dentro la casa, si comincia a respirare aria di tensione. La protagonista, stavolta, è Manila Nazzaro, andata in crisi per una pastiera. Durante il pranzo pasquale, Benedicta Boccoli ha assaggiato il dolce prima che Manila potesse presentarlo agli altri. Apriti cielo: Manila è scoppiata in lacrime, sentendosi scavalcata in un momento per lei importante. Un episodio che ha diviso anche il pubblico, tra chi l’ha capita e chi ha trovato la reazione esagerata.

Sul fronte sentimentale, invece, le dinamiche si fanno sempre più interessanti. Thais e Danilo, amici fin dall’inizio, hanno confessato di piacersi a vicenda. La cosa non sarebbe neanche così strana se non fosse che, poco dopo, Danilo si è ritrovato a baciare… Antonino Spinalbese. Tutto è successo durante il gioco "Obbligo o verità", con Irma Testa che teneva ferme le loro teste per dieci lunghissimi secondi. Social impazziti. Proprio Irma, poi, ha fatto una dichiarazione che ha lasciato il segno. Durante un gioco organizzato dalla produzione, ha ammesso di non fidarsi affatto di Antonino. E non è la sola: anche Pierangelo ha manifestato apertamente la sua diffidenza verso l’ex di Belen, rifiutando perfino di parlarci. Irma ha cercato di mediare, ma senza successo.

Le crisi di Ilary Blasi e di Thais a The Couple

Nel frattempo, continuano i piccoli attriti quotidiani. Thais ha ripreso Pierangelo per i soliti schiamazzi notturni: "Così non riesco a dormire", gli ha detto seccata. E intanto, Jasmine Carrisi si mostra sempre più fragile. La figlia di Al Bano ha confessato di vivere momenti di down e di sentirsi sotto pressione. Lacrime e sfogo davanti alle telecamere.

E fuori dalla casa? Non va meglio. I vertici Mediaset avrebbero convocato una riunione urgente su Ilary Blasi e lo show, per fare il punto sulla situazione e discutere del futuro del reality. Gli ascolti non decollano e già si parla di una possibile chiusura anticipata del reality. Al riguardo c’è un indizio concreto che fa tremare i fan di The Couple, ovvero la data di partenza ufficiale dell’Isola dei famosi, che scatterà mercoledì 7 maggio, prima del previsto. Questo potrebbe significare che The Couple chiuderà i battenti in anticipo rispetto al programma originale. Il rischio flop, insomma, non è più solo un’ipotesi. E tutto questo mentre dentro il loft le cose si complicano sempre più.

