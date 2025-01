Giulia Salemi svela i primi giorni (speciali) da neo-mamma: “Sono in una bolla magica, ma presto tornerò” L'influencer italo-iraniana ha rotto il silenzio social rivolgendosi per la prima volta ai fan. Nelle sue parole, tutta l'emozione di essere diventata finalmente madre.

Giulia Salemi torna finalmente sui social. L’influencer è diventata mamma del piccolo Kian lo scorso 10 gennaio, ma finora non aveva rilasciato dichiarazioni né si era rivolta direttamente ai followers, abituati a ricevere invece aggiornamenti quotidiani. Trascorso qualche giorno, oggi la Salemi ha quindi deciso di informare i fan sulla sua nuova vita da mamma. Lo ha fatto con un video nelle sue stories Instagram, dove tiene in braccio il figlio e ammette di essere immersa in un momento magico. Anche se promette di sentirsi già pronta (o quasi) a ritornare, con nuovi progetti e altrettante sorprese. Vediamo qui sotto tutti i particolari.

Giulia Salemi, il primo messaggio (tenero) da neo-mamma

Il 10 gennaio 2025 Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono diventati genitori, ma hanno deciso di comunicare la notizia soltanto sei giorni dopo l’evento. "Il 10 gennaio alle ore 10.55 è nato Kian Salemi Pretelli", hanno scritto a corredo di una foto col bimbo. "Mamma e papà si sono presi un po’ di tempo per godersi il momento e rimettersi. Grazie a tutti per l’amore che ci state regalando". Passati altri tre giorni, oggi la Salemi ne ha approfittato per tornare a comunicare qualche novità ai followers impazienti.

In un breve video, condiviso all’interno delle sue storie Instagram, l’influencer italo-iraniana si è presentata di nuovo in gran forma. "Mi fa troppo strano", ha esordito Giulia, con il neonato stretto tra le braccia, "sono immersa nella mia bolla, sono assente. Non vi sto leggendo perché sono assorbita. È il momento più importante della mia vita, più bello, e sono off. Volevo fare un saluto e ringraziare tutti". A queste parole la Salemi ha voluto aggiungere anche un commento testuale, per approfondire ancora di più le sue sensazioni.

La promessa di Salemi sui ‘progetti futuri’

"Io sono immersa nella mia bolla magica", ha quindi ribadito l’influencer, "è un momento di cambiamento e transizione della mia vita e mi sto godendo ogni secondo al massimo dando priorità alla vita vera". Ciononostante, Giulia Salemi ci ha tenuto a precisare che la sua è soltanto una pausa. Un momento per riprendere fiato prima di rigettarsi a capofitto nella mischia. "Presto tornerò con tanti nuovi progetti", ha spiegato, "perché essere mamma non vuol dire annullare il nostro essere donna e i nostri sogni. Vi abbracciamo tutti, grazie per l’amore che ci dimostrate sempre".

A seguire, Giulia ha anche aggiunto un seconda storia, in cui mostra la mano di Pierpaolo Pretelli mentre stringe la manina del figlio. "Le mani sono tutte il papà", è la scritta che appare in sovrimpressione. E i fan della coppia non vedono l’ora di ricevere altri aggiornamenti, se possibile con nuove foto del piccolo Kian.

