Temptation Island, pagelle: la crisi di Alessio (3) è ridicola, Sonia M regina di dignità (8) I nostri top e flop e i nostri promossi e bocciati, con le pagelle di Temptation Island 2025 per la puntata di giovedì 3 luglio

Al via, nella prima serata di giovedì 3 luglio 2025 la nuova, attesissima, edizione di Temptation Island. La grande novità di questa stagione è il trasloco dalla bellissima Sardegna alla Calabria. Il programma infatti quest’anno è stato registrato in provincia di Catanzaro.

A partecipare a Temptation Island 2025 sono sette coppie: Valentina, 32 anni e Antonio 33 anni, fidanzati da 1 anno; Alessio, 39 anni e Sonia M., 48 anni, fidanzati da 8 anni; Maria Concetta, 37 anni e Angelo, 33 anni, fidanzati da poco più di 1 anno e mezzo; Simone, 28 anni e Sonia B., 25 anni, fidanzati da 6 anni; Denise, 36 anni e Marco 31 anni, fidanzati da 4 anni; Lucia, 27 anni e Rosario 29 anni, fidanzati da 2 anni; Sarah, 24 anni e Valerio, 26 anni fidanzati da 5 anni.

La puntata inizia, come da tradizione, con l’annuncio di Filippo Bisciglia sull’arrivo del caicco che porta le coppie sulla spiaggia e con la scelta di Tentatrici e Tentatori che cercheranno di far capitolare fidanzati e fidanzate nei rispettivi villaggi. Nemmeno il tempo di metterci il piede in quei villaggi, che subito arrivano i video che scatenano le crisi delle coppie partecipanti. In particolare, al centro della prima puntata di Temptation Island 2025 sono le coppie formate da Valentina e Antonio e soprattutto Sonia M e Alessio. I due avvocati arrivano a un punto di non ritorno, con Sonia M che, ferita dalle parole pesantissime di Alessio appena arrivato al villaggio, decide di chiedere il falò di confronto immediato. Alessio a quel punto cadrà nella disperazione, non perché teme per la fine del suo rapporto, ma perchè rischia di dover abbandonare Temptation Island, Alla fine deciderà di non presentarsi, ma con un colpo di scena finale, Sonia M., decisa ad andarsene da sola, verrà riportata all’interno del villaggio delle fidanzate. Molta carne al fuoco dunque, in questo primo appuntamento del 2025 con il viaggio dei sentimenti guidato da Filippo Bisciglia.

Scopriamo ora i nostri top e flop e i nostri promossi e bocciati, con le pagelle di Temptation Island 2025 per la puntata di giovedì 3 luglio.

Temptation Island, pagelle (3 luglio 2025)

Sonia M., voto: 8. La regina di dignità di questa prima puntata di Temptation Island 2025 è sicuramente Sonia M. L’avvocata 48enne, viene brutalmente ferita dal compagno 38enne che, il primo giorno nel villaggio pensa bene di svelare che lui ha scritto a Temptation Island non, come credeva lei, per risolvere la crisi di coppia, ma perché il suo vero problema è che pensa che, in otto anni (8) di relazione, lui Sonia M. non l’ha mai amata ed è stata con lei (che l’ha aiutato anche nella carriera di avvocato) ed è arrivato addirittura a chiederle di sposarla (senza che lei ne sentisse il bisogno) per pura e semplice gratitudine. Aggiungendo pure che, non essendo soddisfatto del suo rapporto di coppia, si fa le fantasie sulle donne che incrocia e che ammira la giovinezza della tentatrice da lui scelta. Sonia M. rimane sconvolta da queste rivelazioni, e dopo aver sbollito la rabbia fa l’unica cosa che farebbe una donna sana di mente: chiede il falò di confronto per mandare Alessio dove merita di andare. Naturalmente scoppia uno psicodramma, ma il ruolo di Sonia è quello di una donna risoluta, decisa anche ad uscire subito pur di chiudere con quella storia assurda. Schiena dritta e testa alta: chi non ti ama non ti merita. Questo ci ha ricordato Sonia M il cui unico errore è aver lasciato l’anello ricevuto "per gratitudine" a casa: avremmo potuto rivivere le indimenticabili emozioni dell’anno scorso con la scena dell’anello gettato nel fuoco (quello che faceva il dito verde) da Titti. Peccato.

Le fidanzate che fanno rientrare Sonia, voto:7. Poteva una donna che dimostra personalità, coerenza e un briciolo di lucidità non essere apprezzata da "colleghe" che si trovano su barche che barcollano come la sua, ma che forse tutta questa sicurezza non ce l’hanno? E infatti, Sonia M. quando già è pronta a tornare a casa da sola, viene richiamata a furor di popolo, anzi a furor di fidanzate nel villaggio. Viva la sorellanza. Sempre.

Le escandescenze di Antonio, voto: 4. Antonio è il fidanzato di Valentina e ha un passato molto agitato alle spalle. Quando Valentina l’ha conosciuto lui portava avanti, parallelamente alla loro, un’altra relazione. Un ‘giochetto’ durato un anno. Valentina sa che il fidanzato tende a cornificarla e infatti, nel video di presentazione della loro coppia dice chiaro di essere sicura che combinerà qualcosa nel villaggio. Detto fatto: Valentina-Nostradamus azzecca la profezia e si ritrova dopo nemmeno 24 ore un video in cui il suo compagno fa il cascamorto pesantemente con le tentatrici e commenta così: "Questo video mi conferma quello che pensavo: lui è malato di donna". Poi si sfoga con le altre raccontando del suo rapporto e sostenendo che lei si sente sfruttata ma non amata da Antonio, visto che vive a casa sua e paga tutto lei ecc. e poi racconta dei passati tradimenti. Davanti a queste parole Antonio dà in escandescenze, inizia a urlare che vuole il falò e vuole andare via perchè la compagna non apprezza quello che lui fa e recrimina sempre il passato. La sfuriata dura parecchio, e alla fine si calma e chiede scusa, ma il premio miglior calciatore di sdraio e (prossimamente) di bottigliette pensiamo che, a fine stagione andrà di certo a lui.

Alessio, voto: 3. L’ultimo blocco che per protagonista Alessio, quello in cui, ricevuta l’inaspettata notizia della richiesta di confronto voluta da Sonia, si dispera e piange con gli altri fidanzati, spiegando che la compagna con questa "cattiveria" di volerlo portare via da lì gli sta dimostrando che non lo ama, perchè lui quell’occasione (stare a TI) se l’è guadagnata e non è giusto che gli venga tolta è uno dei blocchi più incredibili della storia recente del programma di Canale 5. Uno spettacolo surreale, con quest’uomo di 40 anni che spiega ai suoi compagni che lui è lì anche per una spinta altruistica, ovvero per "aiutare voi e rendervi persone migliori" e che conosce a fondo il programma, lo ha studiato e quello che sta facendo la compagna, la stessa che lui ha detto pubblicamente di non aver mai amato in 8 anni di relazione e di averle chiesto di sposarlo per gratitudine, gli sta facendo una cattiveria portandolo via dalla sua occasione. C’è bisogno di commentare?

