GF, non solo Shaila e Lorenzo: anche tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero scatta di nuovo la scintilla (ma lui interviene) Stando alle ultime indiscrezioni l’ex gieffino si sarebbe riavvicinato alla vincitrice della 17esima edizione del reality: un like ha fatto sognare i fan

I fan dei "Perletti" non hanno mai perso la speranza. Dopo i rumor su un presunto ritorno di fiamma tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, infatti, negli ultimi giorni hanno iniziato a circolare voci anche su un riavvicinamento tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti, ex protagonisti di Temptation Island e della 17esima edizione de Grande Fratello. L’ex gieffino, tuttavia, è intervenuto per fare chiarezza. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Grande Fratello, le voci sui "Perletti"

Negli ultimi giorni – come detto – le luci dei riflettori del Grande Fratello sono tornate a posarsi su Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, protagonisti assoluti della 18esima edizione. A quasi un mese dalla fine del reality (e dal trionfo di Jessica Morlacchi), infatti, i due ex gieffini – una delle coppie più chiacchierate del reality show di Alfonso Signorini – sono tornati a fare sognare i fan degli "Shailenzo" dopo che Shaila ha raccontato di avere rivisto Spolverato. I due, tuttavia, non sono stati l’unica coppia ex GF ad avere infiammato gli appassionati del mondo della tv, del gossip e della cronaca rosa; negli ultimi giorni sono tornate a salire le quotazioni anche dei "Perletti". Negli ultimi giorni, infatti, si sono fatte sempre più intense le voci di un possibile riavvicinamento tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti. Il motivo? L’ex gieffino avrebbe lasciato un like "sospetto" su una pagina fan della vincitrice della 17esima edizione del Grande Fratello.

Le parole di Mirko Brunetti: cosa ha detto su Perla Vatiero

È bastato un like, dunque, a infiammare e rianimare i fan dei "Perletti". Perla Vatiero e Mirko Brunetti sono stati tra i protagonisti indiscussi dell’undicesima edizione di Temptation Island (che lasciarono separati) e poi nella casa del Grande Fratello, dopo finalmente si ritrovarono. Nell’estate del 2024, però, è arrivata la seconda rottura: dopo cinque anni di relazione la coppia è arrivata al capolinea e Mirko ha ritrovato l’amore al fianco di Silvia Ghio, finalista di Miss Italia 2024. Forse proprio per questo motivo l’ex gieffino ha voluto rompere il silenzio e intervenire per chiarire la situazione tra lui e Perla. "Sto vedendo gente scomodarsi, tra articoli e non, per un like di mezzo secondo, tra l’altro su una pagina dove l’unico intendo è screditarmi" ha spiegato Mirko, aggiungendo: "Fa ridere, ma anche riflettere. Mi domanderei più del perché stessi lì". L’ex volto di Temptation ha voluto dunque smentire le voci di un presunto ricongiungimento con Perla, ribadendo: "Sto facendo la mia vita (quella vera) con normalità, senza nuocere a nessuno".

