Temptation Island, è rottura tra Siria Pingo e Matteo Vitali. I social insorgono e lui sbotta: “Adesso parlo io” La storica coppia del reality condotto da Filippo Bisciglia è arrivata al capolinea dopo 9 anni di relazione: “Meglio così”, ma tra i commenti piovono insulti

Siria Pingo e Matteo Vitali si sono lasciati. I due ex protagonisti di Temptation Island (presero parte alla 12esima edizione e lasciarono insieme il reality show condotto da Filippo Bisciglia) hanno infatti annunciato la rottura. La storia d’amore della coppia è arrivata al capolinea dopo ben 9 anni di relazione e la notizia non è stata presa benissimo soprattutto sui social. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Temptation Island, Siria Pingo e Matteo Vitali si sono lasciati

Nel 2024 furono la prima coppia annunciata di Temptation Island e furono tra i protagonisti più chiacchierati della 12esima edizione: ora, dopo 9 anni di relazione, Siria Pingo e Matteo Vitali sono arrivati alla rottura. I due avevano deciso di lasciare insieme il programma di Filippo Bisciglia nle corso dell’ultima puntata di quella stagione, ma la relazione è giunta al capolinea dopo neanche un anno. Il motivo? In un’intervista a Lollomagazine.it Siria ha spiegato: "Non ci siamo ancora parlati seriamente su come gestire questa cosa, se renderla pubblica o meno, ma credo che ormai tutti abbiano capito. Avevamo deciso di prenderci una pausa, poi ci siamo rivisti ma il giorno dopo abbiamo litigato. Da allora, non ci siamo più sentiti".

"Lui ha provato a scrivermi, ma io non me la sono sentita di rispondere", ha aggiunto la giovane siciliana Siria Pingo, che ha raccontato di essersi scontrata con alcuni vecchi problemi che da tempo mettevano a dura prova la relazione: "Per adesso credo sia meglio così, lasciarci questo spazio. Non ci siamo lasciati con rancore, ma le stesse cose che non mi stavano bene continuavano a pesarmi". "Diceva che ero troppo concentrata sul mio lavoro" ha ammesso Siria, che tuttavia non si è nascosta sul dolore provato: "Sto davvero male, quasi 9 anni non ci cancellano facilmente… È come se mi mancasse il terreno sotto ai piedi".

La reazione dei social e lo sfogo di Matteo: cosa ha detto

La notizia della fine della relazione tra Siria Pingo e Matteo Vitali ha ovviamente fatto discutere molto anche sui social, dove tantissimi appassionati di Temptation Island si sono scagliati contro la ragazza (già finita nel mirino di molti per i suoi atteggiamenti all’Is Morus Relais lo scorso anno), accusata di avere mentito e trattato male Matteo. Quest’ultimo, però, ha preso le difese della sua ex, sbottando duramente e cercando di porre un freno ad alcuni commenti decisamente sopra le righe: "Adesso parlo io, perché qui la situazione sta andando fuori controllo nei confronti di Siria. Io mi vergogno per le cose che leggo sotto i suoi post o nei messaggi privati. Insulti di ogni genere. Siamo stati noi due a decidere di allontanarci non è stata una decisione sua o mia, ma nostra. Eravamo in un momento di difficoltà e abbiamo deciso così. Ma non vi autorizzo a scriverle messaggi di insulti per com’è andata la nostra relazione, perché non se lo merita e per di più non siete nessuno per giudicarla. Non avete rispetto per noi e per la nostra situazione. Siete solo bravi a giudicare".

