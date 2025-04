Grande Fratello, la bomba su Shaila e Lorenzo: "Si sono risentiti, si trattano con freddezza. Lei si è pentita" Dopo la rottura avvenuta durante la finale del reality, spuntano i dettagli su un possibile riavvicinamento: ecco cosa è successo davvero tra Shaila e Lorenzo.

Quando si parla delle star di questa edizione del Gf, Shaila e Lorenzo, ormai lo sappiamo, le sorprese non mancano mai. Dentro la casa più spiata d’Italia ci hanno fatto vivere ogni tipo di emozione: dalle coccole da film alle litigate furibonde, passando per silenzi pesanti come macigni. Una relazione intensa, certo, ma anche parecchio complicata. E ora? Pensavamo che i riflettori si fossero spenti, sembrava che ognuno fosse andato per la propria strada, e invece qualcosa si è mosso. Anche se, va detto, al momento si tratta solo di indiscrezioni prive di conferma da parte dei diretti interessati.

Grande Fratello: l’amore tra Shaila e Lorenzo e il tentativo fallito

I quattro mesi passati al GF sono stati un continuo saliscendi per loro. Momenti di passione, sì, ma anche tante incomprensioni. Litigi, accuse e ripicche, fino a quando Shaila, una volta uscita, non ha messo un punto chiaro, definendo il loro rapporto tossico. Lo ha fatto senza mezzi termini, parlando di "Un amore narcisistico" e lamentando quanto la separazione abbia danneggiato il suo spirito e il suo fisico.

Dall’altra parte, Lorenzo sembra aver accusato il colpo. Durante la finale, quando Shaila ha preso la parola davanti a tutti, Lorenzo è rimasto lì, immobile, come paralizzato. Poi, fuori dalla casa, Spolverato ha sperato di riavvicinarsi, credendo di poter avere almeno un chiarimento, ma davanti a sé ha trovato solo un muro.

GF: il ricontatto tra Shaila e Lorenzo

Sembra però che in realtà un contatto tra i due possa esserci stato. A rilanciare la notizia è stata Deianira Marzano, ospite a Casa Lollo: secondo lei, tra i due ci sarebbe stato uno scambio di messaggi. Ma nulla che faccia pensare a un ritorno di fiamma: "Tutto molto freddo", ha detto.

Pare che abbiano usato persino amici comuni, come Yulia, per mandarsi i saluti, ma senza mai davvero parlarsi a cuore aperto.

Secondo Deianira, Shaila un po’ di rammarico ce l’ha, non per aver lasciato Lorenzo, ma per come è venuta fuori la sua immagine durante il reality. "Si sta pentendo", ha aggiunto. Quanto a Lorenzo invece? Lui aveva sperato che, una volta che lei si era spostata a Milano per degli appuntamenti, potessero rivedersi. Ma anche lì niente.

Deianira ha detto chiaro e tondo: "Nessuno l’ha condannata, è lei che sta infliggendo questa condanna che nessuno le ha fatto. Però comunque io mi auguro che loro tornino insieme perché erano una bellissima coppia" Ma, guardando le cose come stanno adesso, il lieto fine sembra ancora lontano. Molto lontano. Shaila, oggi, sembra aver trovato quella forza che forse le era mancata prima. E Lorenzo, forse, deve solo accettare che certe storie, anche se belle da vivere, non sempre finiscono come nei film.

