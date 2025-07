Temptation Island, Lucia sconvolge tutti: avvistata a Milano con un influencer famosissimo A pochi giorni dalla messa in onda del reality, una segnalazione accende il gossip: la fidanzata di Rosario è stata vista a pranzo con un’influencer. Il web si divide.

Temptation Island è appena cominciato ma il gossip sul destino dei suoi protagonisti ha già preso il sopravvento. La prima protagonista a finire nell’occhio del ciclone è Lucia, fidanzata di Rosario, con cui ha deciso di partecipare al programma per mettere alla prova la tenuta del loro rapporto. Ma qualcosa, fuori dalle telecamere, sembra già essersi rotto.

Temptation Island: Lucia e il pranzo "sospetto" con Francesco Sole

A scatenare il caos è una segnalazione pubblicata da Very Inutil People. Secondo quanto riportato, Lucia è stata vista in un ristorante della zona Navigli a Milano insieme a Francesco Sole, influencer ed ex volto televisivo. Non erano soli: con loro c’erano anche due ragazze, ma il dettaglio che ha fatto parlare è un altro. Dopo un po’ le due si sono allontanate, lasciando Lucia e Francesco da soli. Il tono del racconto non lascia spazio a troppe interpretazioni: "Non sembravano amici, piuttosto un primo appuntamento…", ha scritto l’autore della segnalazione, rimasto anonimo. Nessuna foto, perché "Erano seduti proprio davanti a me", fino a quando tra i due non si è creato un "clima molto affettuoso".

L’incontro avvenuto dopo le registrazioni del programma

Le registrazioni di Temptation Island sono finite da settimane, e i protagonisti sono ormai tornati alle loro vite. Questo vuol dire che l’incontro tra Lucia e Francesco Sole sarebbe avvenuto dopo il falò di confronto, quindi non durante la partecipazione al programma. Una tempistica che cambia completamente il peso della notizia. Se Lucia oggi è libera, non c’è nulla di strano nel fatto che stia frequentando un’altra persona. Ma è proprio questo il punto: se oggi è libera, vuol dire che con Rosario è finita, e questa uscita lo confermerebbe, anche se nessuno può dirlo ufficialmente.

Temptation Island 2025 e i dubbi sulla sincerità della coppia

Non è la prima volta che su Lucia e Rosario circolano sospetti. Già prima dell’inizio del programma, Deianira Marzano aveva riportato diverse segnalazioni secondo cui la coppia avrebbe partecipato a Temptation Island solo per visibilità, e non per un reale problema di coppia. Alla luce dell’avvistamento con Francesco Sole, questi dubbi si fanno ancora più forti. Lucia sembrava voler dimostrare di essere cambiata, mostrandosi pronta a ricostruire il rapporto con Rosario. Ma ora i dubbi su di lei aumentano.

A oggi non ci sono prove concrete, solo una segnalazione ricca di particolari. La pagina che l’ha pubblicata ha invitato alla prudenza, sottolineando che si tratta comunque di voci da prendere con le pinze. Cosa c’è davvero tra Lucia e Francesco Sole? È solo un’amicizia o l’inizio di qualcosa? E soprattutto: Rosario lo sa? Le risposte arriveranno col tempo, ma intanto il pubblico si interroga, e seguendo Temptation Island con occhi diversi.

