Ci sarebbe maretta in corso tra Elodie e Andrea Iannone, una delle coppie più popolari dello showbiz italiano. La cantante romana e il pilota della Ducati starebbero vivendo un momento complicato della loro relazione, nata quasi tre anni fa. L’ennesimo rumors sulla presunta crisi è esploso ieri, ma oggi emerge anche quello che sarebbe il motivo del loro presunto allontanamento.

Elodie e Iannone, il vero motivo della crisi: "Lui si sente trascurato"

Se dal punto di vista artistico l’estate di Elodie sta andando alla grande, con il tour negli stadi che è diventato uno degli eventi musicali dell’anno, la vita amorosa dell’artista non sembrerebbe altrettanto serena. La sua storia d’amore con Iannone, infatti, è tornata sotto i riflettori del gossip. A quanto pare, la coppia starebbe attraversando un periodo molto complicato, e a svelarne un retroscena inedito è stata l’influencer Deianira Marzano, che su Instagram ha risposto a una fan che chiedeva notizie sul presunto addio tra Elodie e il suo compagno, rivelando quella che sarebbe la causa scatenante della crisi: "Nonostante si vedano insieme, si vocifera di una crisi. Lui si sente trascurato dal troppo lavoro di lei".

Sulla stessa linea anche Amedeo Venza, altro esperto di gossip molto seguito sui social, che ha rincarato la dose scrivendo: "Crisi nerissima tra Iannone ed Elodie".

I post di Andrea Iannone

I diretti interessati non hanno ancora commentato pubblicamente le voci, ma intanto si nota un comportamento insolito da parte di Andrea Iannone sui social. Il pilota ha infatti pubblicato diverse foto in cui appare solo, in momenti spensierati della sua vita privata, ma senza Elodie al suo fianco. Un dettaglio non da poco, considerando che fino a poco tempo fa condivideva soprattutto contenuti legati alla sua attività professionale. Per alcuni, potrebbe trattarsi di un indizio ulteriore dell’allontanamento in corso.

Una storia d’amore lunga tre anni

Elodie e Iannone fanno coppia fissa dall’estate 2022. Si sono conosciuti durante le vacanze in Puglia grazie ad amici in comune. Quello che inizialmente sembrava un semplice flirt si è trasformato in una relazione solida, che dura ormai da quasi tre anni. Ospite a Verissimo lo scorso marzo, Elodie aveva definito quella con Iannone "la storia più importante della mia vita". Aveva aggiunto: "Ci amiamo molto e siamo una grande squadra. È una relazione matura, fatta di comprensione, di abbracci, di amore, è tutto molto bello". A distanza di pochi mesi, però, la situazione – forse – è cambiata.

