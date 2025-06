Alvaro Vitali, tutti contro l’ex moglie Stefania Corona dopo il funerale: “Ce l’ha portato via” Dopo l’ultimo saluto al mitico “Pierino”, l’amico Claudio Di Napoli e la sorella Patrizia Vitali si sono scagliati contro l’ex compagna dell’attore.

Nuove accuse e polemiche nei confronti di Stefania Corona, attrice e cantante nonché ex moglie dell’attore Alvaro Vitali, scomparso lo scorso 24 giugno per complicanze a seguito di un delicato intervento chirurgico. Nelle ultime ore, dopo il saluto all’indimenticabile ‘Pierino’, l’amico Claudio Di Napoli e la sorella dell’attore, Patrizia Vitali, si sono lasciati andare ad ulteriori affermazioni e pensieri negativi nei confronti di Stefania Corona, dopo le polemiche già emerse negli ultimi giorni. Scopriamo di più.

Alvaro Vitali, Stefania Corona al funerale con il nuovo compagno

L’ex moglie di Alvaro Vitali, ovvero l’attrice Stefania Corona, si è presentata ai funerali dell’attore in compagnia del nuovo fidanzato, e questo ha scatenato le critiche di Claudio Di Napoli, regista e amico fraterno dell’attore. "Era in prima fila. E accanto a lei c’era il suo nuovo compagno. Vederli lì insieme, proprio nei primi banchi, mi ha fatto male. Mi è tornato in mente un episodio che non riesco a dimenticare: la domenica prima dell’ultimo ricovero, Alvaro si era messo d’accordo con un amico per comprarle una borsa di un noto stilista. Diceva che voleva invitarla a cena, sorprenderla, provare a riconquistarla partendo proprio da quel regalo. È stato ricoverato prima che riuscisse a farsela consegnare e a regalarla. Non si era mai davvero rassegnato alla fine del loro rapporto", ha raccontato il regista a Fanpage.

L’amico ha poi espresso anche il suo forte rammarico per le poche persone presenti al funerale. "In chiesa c’erano al massimo 150, forse 200 persone. […] Mi aspettavo di trovare Lino Banfi. Non c’era. E nemmeno Enrico Montesano, e neppure Nino D’Angelo. Assente anche Renato Zero, che vive lì vicino e di Alvaro era un amico. Non c’era una sola attrice con cui Alvaro aveva lavorato. Nessun consigliere comunale, nemmeno il sindaco. E tra i presenti, non ho visto registi né produttori. […] L’unico volto noto del cinema presente era Carlo Verdone. Per lui sarebbe stata l’ennesima, immensa delusione. Sarebbe stato profondamente dispiaciuto per l’assenza non solo dei colleghi, ma anche della gente comune".

Alvaro Vitali, la sorella dell’attore contro Stefania Corona: "Ce l’ha portato via"

"Ultimamente ci eravamo un po’ persi ma a marzo siamo stati ad un compleanno insieme e siamo stati felici. Le strade si sono un po’ divise, la moglie ce lo ha portato un po’ via", ha invece raccontato Patrizia Vitali, sorella dell’attore, a Io Donna. "Ha trovato l’amore della sua vita e ci ha allontanato a tutti. Lui stava male ma lei lo voleva lasciare – ha continuato la sorella – Per un po’ di tempo siamo stati felici per lui poi ci siamo allontanati, mi dispiace ma è stata una scelta loro, non nostra".

