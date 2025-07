Il Commissario Montalbano, il provino (speciale) di Riondino: il segreto svelato sulla scelta dell’erede di Zingaretti Nel corso dell’Italian Global Series Festival, il produttore Carlo Degli Esposti ha spiazzato tutti i presenti, rivelando le ragioni dietro la scelta del noto attore.

Un episodio inedito, rivelato davanti a una folla di appassionati, ha colto di sorpresa tutti i fan de Il Commissario Montalbano. A raccontarlo è stato il produttore Carlo Degli Esposti, responsabile del piccolo gioiellino portato alla fama da Luca Zingaretti (e dalla penna di Camilleri). Insomma, nel corso dell’Italian Global Series Festival, Degli Esposti ha svelato al pubblico l’episodio che lo avrebbe spinto a scegliere Michele Riondino come interprete de Il giovane Montalbano. Ovvero la serie sula genesi del personaggio di Zingaretti, andata in onda su Rai 1 dal 2012 al 2015. E i dettagli hanno lasciato tutti davvero a bocca aperta. Ecco di seguito la storia completa.

Il Commissario Montalbano, la verità sul provino ‘speciale’ a Michele Riondino

Chi era davanti al produttore Palomar Carlo Degli Esposti, nel corso dell’Italian Global Series Festival, non è riuscito a trattenere un sorriso. Perché l’aneddoto tirato fuori da Degli Esposti ha colto tutti di sorpresa, sollevando per un attimo il velo sul processo di selezione degli attori nelle fiction. Che non viene quasi mai raccontato nei dettagli. E in più, è stato possibile scoprire qualcosa di prezioso sul dietro le quinte del mondo (amatissimo in Italia, ma non solo) del memorabile Montalbano.

In particolare, il produttore responsabile di capolavori italiani come Montalbano, ma anche I delitti del BarLume, Braccialetti Rossi, La Porta Rossa e Il Nome della Rosa, ha deliziato il pubblico dell’evento raccontando per filo e per segno come ha deciso di scegliere il ‘successore’ (o meglio, predecessore) di Luca Zingaretti. Ovvero Michele Riondino, che dal 2012 al 2015 ha vestito i panni del giovane Montalbano nell’omonima serie Rai.

"L’ho visto scendere verso un dirupo scosceso", ha detto con semplicità Degli Esposti. "Ho capito in quel momento, guardandolo di spalle, che sarebbe stato lui il giovane Salvo Montalbano". Insomma, è bastato un istante, nel corso di un provino che prevedeva per Riondino la discesa di un tratto di strada ripidissimo. E qualcosa ha subito fatto ‘clic’ nella testa del produttore.

L’assist di Carlo Degli Esposti a Michele Riondino

A seguire, Carlo Degli Esposti ha anche sottolineato quanto azzeccata sia stata poi la scelta. Perché Michele Riondino si è calato perfettamente nella parte, dando al giovane personaggio Montalbano una pasta tutta sua, sempre nel solco di quanto fatto in precedenza da Zingaretti. E il fatto che per scegliere l’attore, come ha rimarcato il produttore, non sia servita in realtà neanche una battuta, fa capire quanto a volte questo processo sia magico e imprevedibile. E come bastino davvero pochi dettagli, per fare tutta la differenza del mondo.

