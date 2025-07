Elodie e Iannone: “Crisi superata”, il gesto (definitivo) che ‘cancella’ Marracash Crisi smentita con una storia Instagram: Elodie bacia Iannone e mette a tacere le voci di rottura che circolavano da settimane.

A volte basta un’immagine per spegnere settimane di pettegolezzi e illazioni. Una foto scattata in coppia, tenerissima e senza testo, ma con un messaggio ‘nascosto’ indirizzato a tutti: ‘altro che crisi, l’amore è più forte che mai’. E’ successo questo pomeriggio con Elodie e Andrea Iannone, pochi giorni fa finiti ancora al centro dei pettegolezzi a causa delle voci relative a una presunta rottura (o freddezza) della loro relazione. Un gossip esploso con tanto di dettagli sulla causa scatenante della crisi, ma spento prontamente dalla cantante con uno scatto semplice ma eloquente.

Elodie bacia Iannone: lo scatto che ‘cancella’ la crisi

Dopo giorni di silenzio e supposizioni, Elodie ha deciso di mettere un punto alle voci che circolavano sulla sua storia con Andrea Iannone. Lo ha fatto pubblicando nelle sue storie di Instagram un’immagine che la ritrae mentre bacia il pilota della Ducati, in un momento di evidente tenerezza. L’immagine ha fatto rapidamente il giro dei social e ha messo il punto definitivo – si spera – ai rumors che riguardavano la coppia da diversi giorni. Il gossip infatti li aveva inseguiti a lungo, complice l’assenza di contenuti di coppia sui loro profili, e in tanti avevano iniziato a ipotizzare una rottura. Ma, a quanto pare, le speculazioni erano infondate: Elodie ha scelto la via più diretta per smentirle, senza comunicati né interviste, ma con un’immagine capace di parlare da sola.

I rumors sulla rottura, tra messaggi e troppo lavoro

Elodie e Iannone sono al centro dell’attenzione mediatica da tre anni, ossia da quando hanno iniziato a far coppia fissa, e ciclicamente il loro legame viene messo in discussione da pettegolezzi. Le ultime voci su una presunta crisi si erano intensificate a inizio mese, anche a causa di un post pubblicato da Deianira Marzano, che scrisse: "Nonostante si vedano, si vocifera di una crisi. Lui si sente trascurato dal troppo lavoro di lei". A rafforzare il sospetto, la totale assenza di interazioni social tra i due, un dettaglio che – nell’epoca dell’amore condiviso in tempo reale sui profili Instagram ufficiali – ha portato alcuni a trarre conclusioni affrettate. La stessa Marzano, però, questo pomeriggio ha commentato la foto del bacio tra Elodie Di Patrizi e Iannone chiarendo che, a suo avviso, la crisi c’è stata ed è stata archiviata positivamente dalla coppia: "Crisi smentita? No, direi crisi superata", ha detto a chi le chiedeva un commento sulla foto postata dalla cantante.

Il gossip (ciclico) su Elodie e Marracash

Ma non solo. C’è stato anche chi ha parlato di presunti messaggi sospetti intercettati da Iannone sul telefonino della compagna e, puntuale come ogni estate, altri hanno rispolverato i ricordi della relazione tra Elodie e Marracash, alimentando la fantasia di un possibile riavvicinamento. I due cantanti, pur essendosi lasciati ormai 4 anni fa (dopo due anni insieme), hanno mantenuto un solido legame affettivo, ma da lì a parlare di ritorno di fiamma ce ne passa. Semplice gossip senza fondamento, a quanto pare. Perché Elodie e Iannone oggi sembrano più uniti che mai. Il bacio condiviso su Instagram è stato letto da molti come un segnale chiaro: la relazione tra la cantante e il pilota è tutt’altro che finita.

