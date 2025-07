Veronica Peparini e Andreas Muller, nozze a sorpresa per gli ex Amici. E i social vanno in delirio I due ballerini si sono uniti con rito civile, e hanno comunicato la novità con uno splendido post su Instagram. Con la coppia, nelle foto, anche le due figlie gemelle.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Il primo passo verso il coronamento di un sogno arriva, in sordina, tramite un post Instagram. Veronica Peparini e Andreas Muller, insieme dal 2019, si sono sposati civilmente e l’hanno comunicato via social, scatenando il delirio tra i fan. Si attendeva infatti la cerimonia religiosa, fissata per il prossimo settembre. Ma i due innamorati hanno deciso di sorprendere tutti, anticipando il grande evento con un rito ‘minore’, forse, ma ugualmente emozionante. Vediamo qui sotto tutti i dettagli.

Veronica Peparini e Andreas Muller, le nozze a sorpresa e la reazione dei social

Finalmente uniti in matrimonio, Andreas Muller e Veronica Peparini hanno posato davanti ai fotografi raggianti. E subito il carosello di immagini, che comprende anche scatti con le gemelline della coppia, è finito su Instagram. Un post inatteso, quello due ballerini, ma chiaramente programmato con cura. Dato che le immagini sono state diffuse, nello stesso istante, anche dal canale ufficiale di Verissimo, cioè Verissimotv.

E insomma, Peparini e Muller hanno voluto sorprendere i fan, anticipando di due mesi, con rito civile, il matrimonio religioso che invece avrà luogo il 29 settembre 2025. Per adesso, possono accontentarsi di un’unione d’amore sancita dalla legge. Mentre i followers e appassionati di Amici si stanno scatenando a suon di auguri e felicitazioni sotto il post dei due coniugi.

La storia d’amore tra Veronica Peparini e Andreas Muller

Il primo incontro tra Veronica e Andreas, come ricorderanno i più attenti, era avvenuto nel 2017 all’interno della Scuola di Amici. All’epoca lui era solo un allievo, e lei un’insegnante di ballo. Ma quando Muller è tornato anni dopo, stavolta come ballerino professionista, la scintilla è finalmente scoccata. Così è nato un amore travolgente, a dispetto della differenza di età – ben 25 anni – che inizialmente ha fatto storcere il naso a molti.

Poi sono arrivate le due gemelle, Penelope e Ginevra, a coronare il sogno di una famiglia insieme. E infine, durante la partecipazione della coppia al reality La Talpa, ecco la proposta di matrimonio. Andreas Muller si è inginocchiato davanti a Veronica, chiedendo alla sua ex professoressa di sposarlo con queste parole: "Ne abbiamo fatte tante di follie". Lei ha detto di sì, e adesso si attende solo l’ultimissimo tassello del puzzle. Quel matrimonio in chiesa con l’abito bianco, per lei. E una marea di lacrime per tutti gli invitati. Noi come sempre saremo pronti a raccontare tutti i risvolti. Perché l’amore va celebrato sempre (e tanto meglio se lo si fa anche spesso).

