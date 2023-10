Striscia, tapiro a Francesca Fagnani per il caso Fedez: "Una scelta che non condivido" La conduttrice di Belve è stata raggiunta da Valerio Staffelli: "Ho intervistato personaggi più critici e non è mai successo nulla".

Letizia Bonardi Web Content Editor Content Editor e aspirante giornalista, appassionata di arte e libri con un amore per la scrittura scoperto quasi per caso.

Da diversi giorni ormai si è sollevata una discussione riguardante la mancata partecipazione di Fedez a Belve. Il rapper, che attualmente si trova ricoverato in ospedale a causa di un’emorragia interna, avrebbe dovuto essere uno dei prossimi ospiti del talk show di Francesca Fagnani su Rai 2, ma così non sarà. E non solo a causa delle sue condizioni di salute, che inevitabilmente non gli permettono di essere in studio; la decisione era stata presa dalla Rai ben prima: l’ad Roberto Sergio ha confermato che si è trattato di una scelta editoriale, legata agli attriti che Fedez aveva già avuto con la Rai. Per questo, Striscia la Notizia ha consegnato un tapiro d’oro alla conduttrice.

Striscia la Notizia, tapiro d’oro a Francesca Fagnani

Nella puntata di Striscia la Notizia andata in onda ieri sera, mercoledì 4 ottobre, Valerio Staffelli ha raggiunto Francesca Fagnani per consegnarle il tapiro d’oro. La conduttrice ha accettato di buon grado il famoso premio del tg satirico, e ha confermato quanto si è ampiamente detto negli ultimi giorni. "Sì, doveva venire ed ero pronta ad intervistarlo. Poi le cose sono cambiate, è tutto vero", ha dichiarato la padrona di casa di Belve. Staffelli le ha poi chiesto come mai, alla fine, sia l’ospitata di Fedez sia improvvisamente saltata: "C’è stata questa scelta editoriale, ma non la condivido. Io difendo la scelta di averlo invitato. Mi dispiace molto e spero in un dialogo", ha raccontato Fagnani. Quest’ultima pare quindi non aver gradito l’interferenza dell’azienda nel suo programma, per il quale è solita prendere da sola le proprie decisioni. A proposito di questo, ha dichiarato: "Mi auguro che non avvenga più. Mi è capitato di intervistare personaggi più critici e non è mai successo nulla".

Il no della Rai a Fedez

La scelta editoriale di cui Francesca Fagnani ha parlato ai microfoni di Striscia la Notizia, e che ha più volte affermato di non condividere, è ormai nota. L’amministratore delegato Roberto Sergio ha dichiarato, tramite un comunicato, che la Rai ha deciso di escludere Fedez da Belve a causa di alcuni episodi che avevano visto protagonista il rapper in Rai. In particolare, il concerto del Primo Maggio del 2021, quando ha accusato la Rai di censura preventiva, e il Festival di Sanremo 2023, con il freestyle contro lo Stato e il Governo e il bacio a Rosa Chemical. "La decisione è legata ad una valutazione di opportunità riferita alle ultime sue presenze in Rai", ha dichiarato Roberto Sergio. L’ad ha poi augurato al cantante una pronta guarigione: "Io auguro a Fedez, anche e soprattutto oggi, una pronta e definitiva guarigione e sono profondamente dispiaciuto che la decisione editoriale presa dalla Rai, di oltre dieci giorni fa, sia esplosa, strumentalmente, durante il suo ricovero".

