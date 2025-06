Belve, pagelle: Bianca Balti strepitosa (9), Lante della Rovere sopravvissuta (7), Guè delude la Fagnani (5) Promossi e bocciati e top e flop nelle pagelle di Belve di martedì 3 giugno 2025, ultima puntata della stagione del programma di Francesca Fagnani

Nuovo appuntamento con le interviste al vetriolo di Francesca Fagnani nella puntata di Belve di martedì 3 giugno in prima serata su Rai Due. A raggiungere lo studio Rai per farsi cuocere a fuoco lento dalla sfilza di domande appuntate dalla conduttrice sulla sua inseparabile agendina rossa, in questa puntata sono stati: il rapper Gue Pequeno, l’attrice Lucrezia Lante della Rovere e la modella Bianca Balti, tornata sul "luogo del delitto" dopo una indimenticabile precedente intervista.

Chi di loro se l’è cavata meglio davanti al fuoco di fila di curiosità e provocazioni di Francesca Fagnani? Chi ha tirato fuori gli artigli e graffiato di più e chi invece è uscito con le ossa rotte dal faccia a faccia sullo sgabello dello studio di Rai Due?

Scopriamolo con le pagelle di Belve per la puntata di martedì 3 giugno 2025.

Belve, pagelle martedì 3 giugno 2025

Bianca Balti, 9. Ancora una volta, Bianca Balti è strepitosa. Solare, ironica e autoironica e totalmente senza filtri, la modella è una vera benedizione per chi la intervista. Se poi le domande sono provocatorie, lei ci sguazza come dentro la sua acqua. Ospite di Francesca Fagnani per la seconda volta in due anni, Bianca Balti, al contrario di quello che è successo con il ritorno di altri personaggi, ha sempre cose nuove da dire oppure, riesce a dare nuove prospettive a temi e fatti della sua vita già raccontati. Certo, dall’ultima volta che si è arrampicata sullo sgabello dello studio di Rai Due, per lei molte cose sono cambiate e infatti, la parte più bella, intensa e forte dell’intervista è quella che racconta la sua battaglia con la malattia: dallo sconforto della scoperta, momento in cui oltre alla paura ha dovuto affrontare critiche di medici che le rimproveravano di non aver tolto le ovaie dopo il test genetico che l’aveva indotta a togliere il seno, fino alla scelta di raccontare la sua battaglia sui social, all’amore vero "il pene più bello del mondo" trovato proprio nel suo momento più difficile, alla possibilità di mandare messaggi di speranza e di forza proprio grazie alla sua notorietà. E poi quella frase sul fatto che, quando non aveva più i capelli si sentiva sexy e lì ha capito che è il suo spirito ad essere sexy in realtà, quindi "potete togliermi tutto, ma sarò sempre sexy". Tutto spaventoso, difficile, ma anche, nelle parole e nel sorriso di questa super donna, tutto luminoso. Con lei che arriva a dire che questo suo ultimo e complicato anno di esistenza è stato in realtà il più bello vissuto finora perché le ha mostrato tutta la bellezza della vita. Una top model di certo bella fuori, ma ancora più bella e splendente dentro.

Lucrezia Lante della Rovere sopravvissuta, voto: 7. Anche i ricchi piangono, e questo già lo sappiamo, ma ad ascoltare i racconti di Lucrezia Lante della Rovere che con tutta la sua classe ed eleganza ripercorre un’infanzia non esattamente tutta zucchero e miele, ce lo ricordiamo di più. L’attrice se la cava molto bene rispondendo al fuoco di fila delle domande di Francesca Fagnani anche perché sceglie, sin da subito, l’unica strada per uscire a testa alta dalle interviste di Belve: quelle di una totale e a tratti disarmante sincerità. Una sincerità che le fa dire cose forti soprattutto sulla sua infanzia tra un padre con il problema dell’alcol e una madre che lei stessa definisce "manipolatoria", con una vita turbolenta che ovviamente condizionava anche quella della figlia. Poi, il racconto dei due grandi amori, quello con il padre delle sue figlie Giovanni Malagò e quello con Luca Barbareschi, finito, dopo otto anni perché votato a una vita "troppo rock and roll". Il tutto raccontato con misura ed eleganza, cosa che la fa tacciare di essere snob, però lei su questo si difende, raccontando di essere una volta arrivata addirittura a Corviale e di avere un’amica a Ostia e sottolinea di aver fatto Ballando con le Stelle, con tanto di amorazzo con il ballerino che era Simone Di Pasquale: "Visto che sono popolare?"

Guè, voto:5. Senza dubbio il più in difficoltà a rispondere alle domande di Francesca Fagnani. Tra i tre ospiti della serata il rapper è quello che rimane di più sulla difensiva, quindi la sua intervista, per forza di cose risulta la meno interessante. Ci sembra che si sia un po’ rassicurato e quindi lasciato andare solo quando ha parlato della vita spericolata, delle dipendenze, e di altri vizi, dicendo che a lui hanno quasi distrutto la vita e che cose come quelle non consiglierebbe a nessuno di provarle. Mentre ogni volta che veniva stimolato a fare "dissing" o a dire qualcosa su qualche suo collega, Fedez a parte, non ha mai voluto esporsi, "ma non era il re dei dissing?" si chiede un po’ delusa Fagnani e in effetti, ascoltandolo, ce lo chiediamo anche noi, altrettanto delusi.

