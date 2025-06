Francesca Fagnani sconvolge con Belve Crime: arriva il colpaccio con Massimo Bossetti come primo ospite Un’intervista esclusiva dal carcere di Bollate, un racconto inedito sul caso Yara e un nuovo format destinato a far discutere. Ecco cosa ha in mente Fagnani.

Dopo il successo dell’ultima stagione di Belve, Francesca Fagnani torna su Rai 2 con uno spin-off completamente nuovo: Belve Crime. Il programma andrà in onda martedì 10 giugno in prima serata, alle 21.20, e promette fin da subito di accendere il dibattito pubblico. L’idea è semplice ma potente: intervistare direttamente persone coinvolte nei più noti casi di cronaca nera italiana. Colpevoli, sospettati, testimoni. Tutti seduti di fronte alla stessa conduttrice, con le stesse domande indagatrici. Belve Crime è un programma che mira a indagare nel profondo la mente di chi ha sbagliato, di chi ha fatto del male o di chi ha attraversato il male, cavalcando l’onda del true crime e dei cold case, che in questo periodo vanno molto di moda, declinati nei modi più svariati: dai documentari ai podcast, passando per le serie stile fiction.

Belve Crime: il debutto con Massimo Bossetti

Il primo ospite della prima puntata è Massimo Bossetti, condannato in via definitiva all’ergastolo per l’omicidio della tredicenne Yara Gambirasio. Un nome che non ha bisogno di presentazioni, e un caso che ha segnato profondamente l’opinione pubblica. Per la prima volta, Bossetti ha accettato di raccontare la sua versione dei fatti in una lunga intervista concessa all’interno del carcere di Bollate, dove sta scontando la pena. "Sul mio sgabello si siederanno persone che, in un modo o nell’altro, erano sulla scena del delitto", ha spiegato Francesca Fagnani, anticipando il tono diretto e privo di filtri del programma. L’incontro con Bossetti si prospetta teso, serrato, e si spera ricco di sfumature inedite. Lui continua a proclamarsi innocente, ma la giustizia italiana, con tre gradi di giudizio, lo ha ritenuto colpevole senza ombra di dubbio.

Francesca Fagnani e il nuovo contesto e gli altri ospiti

Prima di ogni intervista, a introdurre la vicenda sarà Stefano Nazzi, giornalista esperto di cronaca nera e voce del podcast Indagini. Sarà lui a fornire il contesto necessario per comprendere i fatti, a ricostruire la vicenda giudiziaria e umana che precede l’ingresso in studio (o, in questo caso, in carcere) del protagonista. Belve Crime è prodotto da Rai-Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle Italia. È scritto da Francesca Fagnani insieme a Giorgio Cappozzo, Francesca Filiasi, Antonio Pascale, Andrea Punzo e Giovanni Todescan. Oltre a Bossetti, ci saranno altri ospiti nella puntata d’esordio, ma i loro nomi non sono ancora stati rivelati. Le interviste, a differenza di quella principale, saranno realizzate in studio.

Belve Crime andrà in onda martedì 10 giugno su Rai2 alle 21.20 e sarà disponibile anche su RaiPlay.

