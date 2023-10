Belve, l'ad Sergio rompe il silenzio sul no a Fedez: "Motivi legati al suo passato" L'amministratore delegato è intervenuto in prima persona sulla vicenda: "Valutazione di opportunità riferita alle ultime sue presenze in Rai".

Non si placano le polemiche sulla mancata partecipazione di Fedez a Belve. Il rapper avrebbe dovuto essere uno dei prossimi ospiti del talk show di Francesca Fagnani su Rai 2, ma pochi giorni fa è arrivata la notizia ufficiale: la Rai ha preferito escluderlo dal programma. Da quel momento si sono avvicendate numerose voci sui possibili motivi del rifiuto da parte dell’azienda: c’era chi parlava di attriti tra quest’ultima e il rapper, dovuti ad alcuni comportamenti del passato, ma anche chi sosteneva che fosse una questione di soldi. Ma ora l’amministratore delegato della Rai Roberto Sergio è intervenuto un prima persona per fare chiarezza una volta per tutte.

Belve, Roberto Sergio parla dell’esclusione di Fedez

Al contrario di quanto affermato nelle scorse ore da diversi rumors, la questione del presunto cachet richiesto da Fedez per la sua partecipazione a Belve non corrisponde a verità. Roberto Sergio ha dichiarato che "Il problema non è riferito alla presenza retribuita o gratuita, la decisione è legata ad una valutazione di opportunità riferita alle ultime sue presenze in Rai". L’ad ha dunque confermato le prime ipotesi, ovvero quelle secondo le quali la Rai non sia ancora pronta a far riapparire Fedez sulle sue reti in seguito ad alcuni episodi avvenuti negli ultimi anni. Sergio fa infatti riferimento "ad affermazioni nei confronti dell’azienda che necessitano tempi ulteriori per ritrovarsi in un rapporto e clima diverso". Come si poteva intuire, dunque, l’amministratore delegato si riferisce a due episodi in particolare. Il primo risale al 2021 quando, durante il Concerto del Primo Maggio, Fedez aveva accusato la Rai di censura preventiva. Il secondo riguarda il Festival di Sanremo 2023. In questo caso le controversie sono due: innanzitutto il freestyle del rapper con le pesantissime critiche al Governo, a molti politici – soprattutto di Fratelli d’Italia – e allo Stato per le ormai note trattative Stato-mafia; in secondo luogo, il parecchio discusso bacio con Rosa Chemical.

Le scuse dell’ad Rai

Non si sono dunque assopiti gli attriti tra Fedez e la Rai, tanto da convincere quest’ultima a escludere il rapper da Belve. Roberto Sergio ha voluto però sottolineare la sua vicinanza al cantante, che sta nuovamente affrontando un periodo difficile: "Io auguro a Fedez, anche e soprattutto oggi, una pronta e definitiva guarigione e sono profondamente dispiaciuto che la decisione editoriale presa dalla Rai, di oltre dieci giorni fa, sia esplosa, strumentalmente, durante il suo ricovero". La polemica sulla mancata ospitata di Fedez a Belve corrisponde infatti con il ricovero dello stesso rapper in ospedale in seguito ad un’emorragia interna. La causa scatenante sono state alcune ulcere, causate dall’intervento subito lo scorso anno per un tumore al pancreas. I tempi del suo ricovero si sono dunque allungati, e la sua situazione deve essere tenuta ancora sotto controllo.

