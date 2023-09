Striscia la Notizia, clamorosa stilettata a Myrta Merlino (con assist per Barbara d’Urso) Nella puntata di ieri sera il tg satirico di Antonio Ricci ha attaccato la nuova conduttrice di “Pomeriggio 5”, prendendo le difese dell’ex “regina” dello show Barbara D’Urso.

Nessuno in Mediaset, fino ad oggi, aveva preso le difese di Barbara D’Urso. Dopo il licenziamento choc voluto da Pier Silvio, la conduttrice si era vista costretta ad abbandonare il Biscione tra il silenzio e l’indifferenza di moltissimi ex-colleghi. Ora però ci ha pensato "Striscia la Notizia", a correre in aiuto di "Barbarella". Nella puntata di ieri sera, mercoledì 27 settembre 2023, il tg satirico di Antonio Ricci ha preso di mira la sostituta della D’Urso, Myrta Merlino, riservando poi dolci parole per l’ex "regina di Canale 5". Ecco i dettagli.

Striscia la Notizia, attacco a Merlino e assist alla D’Urso

Non è certo la prima volta che "Striscia la Notizia" rema controcorrente. Il programma satirico ideato da Antonio Ricci ci ha ormai abituati da diversi anni alle sue battaglie "politicamente scorrette". E quindi non sorprende affatto che stavolta il tg di Canale 5 si sia permesso di mettere in discussione – seppur indirettamente – la nuova linea editoriale dettata dal patron Pier Silvio Berlusconi.

Lo ha fatto ieri sera, "Striscia", quando all’interno della rubrica "Fatti e Rifatti" si è messa a incensare l’ex conduttrice Barbara D’Urso, allontanata senza troppe cerimonie dai vertici Mediaset. Prima l’ha definita "la regina di Canale 5" (come se non se ne fosse mai andata) e poi ha proseguito mettendo in ridicolo la nuova conduzione di "Pomeriggio 5". L’intero servizio è stato così incentrato sulla rabbia di Barbarella (e del pubblico) per la sua cacciata, e sulle gaffe di Myrta Merlino e dei suoi collaboratori.

La Merlino è stata stuzzicata a proposito del saluto che ha rivolto a Barbara D’Urso nella prima puntata del nuovo "Pomeriggio 5", che era suonato piuttosto falso. Ed è anche stata definita dal tg di Ricci una "giornalista errante", dato il suo passato in Rai e a La7. E ovviamente la rubrica di "Striscia" non si è fatta mancare una critica velenosa agli errori compiuti dalla nuova edizione del programma Mediaset, come il gobbo in bella vista che avrebbe portato al licenziamento del regista già nella prima puntata.

Insomma, "Striscia la Notizia" ha servito un vero e proprio assist a Barbara D’Urso. Che dal suo esilio forzato a Londra si sarà senza dubbio goduta lo spettacolo.

