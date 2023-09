Striscia la Notizia parte col botto: subito Tapiro per Ilary Blasi (che punge Totti) Riparte su Canale 5 il programma ideato da Antonio Ricci. Conduttori Vanessa Incontrada e Alessandro Siani. L’ex di Totti sarà la prima vittima di Valerio Staffelli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Striscia la Notizia riparte stasera, lunedì 25 settembre, in onda su Canale 5 dalle 20:30. Il tg satirico ideato da Antonio Ricci è finalmente pronto a riaprire i battenti, dopo la lunga e meritata pausa estiva. Accanto ai conduttori, Alessandro Siani e Vanessa Incontrada, confermata la ormai collaudata squadra di storici inviati, da Jimmy Ghione a Vittorio Brumotti. E anche Cosmary Fasanelli e Anastasia Ronca torneranno a vestire i panni di velina mora e velina bionda. Intanto, dal profilo social di Ilary Blasi arriva la prima anticipazione della serata: l’ex di Totti avrebbe ricevuto il mitico Tapiro d’Oro dalle mani di Valerio Staffelli. Ecco i dettagli.

Striscia la Notizia, al via la nuova edizione

Il tg satirico più longevo d’Italia – che a novembre festeggerà i 35 anni dalla messa in onda – ritorna stasera alle 20:30 su Canale 5. La solita squadra di inviati collaudatissimi è già pronta a scendere in pista, per provare a ripetere gli exploit dell’anno passato, come le inchieste sul bar dell’agenzia delle entrate che non emetteva gli scontrini o quelle sulla pubblicità occulta al Festival di Sanremo.

E quest’anno Striscia la Notizia sarà la "voce della veggenza", come spiegato dal suo creatore Antonio Ricci. "La veggenza, il vedere e dire prima, è ormai una caratteristica consolidata di Striscia…dal rivelare prima i vincitori di Sanremo a palesare la Terra dei Fuochi, dal fenomeno delle plusvalenze nel calcio all’invasione del granchio blu". Striscia è sempre stata in prima linea, pronta a smascherare le ingiustizie e impegnarsi seriamente al fianco dei cittadini.

A condurre le danze, dagli studi di Canale 5, saranno il comico Alessandro Siani e Vanessa Incontrada, aiutati dalle due amatissime veline Cosmary Fasanelli (la mora) e Anastasia Ronca (la bionda). E non mancheranno ovviamente i servizi imperdibili degli inviati di sempre, da Valerio Staffelli a Vittorio Brumotti, passando per Enrico Lucci e Jimmy Ghione.

Striscia la Notizia, Il Tapiro d’Oro a Ilary Blasi

E alla vigilia di questa prima puntata di Striscia, ecco che sbuca la prima indiscrezione-bomba. Ilary Blasi avrebbe ricevuto il primo Tapiro d’Oro della stagione dalle mani dell’inviato Valerio Staffelli. A rivelarlo è stata lei stessa, postando una storia su Instagram in cui svela l’accaduto e lancia un sondaggio rivolto ai followers: "Che ne pensate, era destinato a me?".

La frecciatina ironica di Ilary stata indirizzata all’ex marito Francesco Totti, che a suo dire avrebbe meritato di essere "attapirato" molto più di lei. L’ex capitano della Roma, infatti, era stato di recente sorpreso in pubblico mentre spiava le foto della Blasi insieme alla sua nuova fiamma, Noemi Bocchi. Un gesto a cui la conduttrice aveva risposto con ironia, quando durante una visita oculista aveva condiviso una foto con la didascalia: "Dovrò spiare meglio".

Forse allora questo botta e risposta tra ex coniugi è il motivo del Tapiro consegnato a Ilary Blasi. Per capire se è davvero così, attendiamo la puntata di questa sera.

