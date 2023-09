Pomeriggio 5, Myrta Merlino è già a rischio: ipotesi clamorosa Preoccupano gli ascolti in netto calo del programma di Canale 5: i vertici Mediaset starebbero già pensando sostituire la conduttrice con Simona Branchetti

Letizia Bonardi Web Content Editor Content Editor e aspirante giornalista, appassionata di arte e libri con un amore per la scrittura scoperto quasi per caso.

Sono trascorse ormai più di due settimane da quando Myrta Merlino ha fatto il suo esordio su Canale 5 al timone di Pomeriggio 5, prendendo il posto che per ben 15 anni è stato di Barbara D’Urso. E, dopo una prima settimana positiva, lo scontro spietato con La Vita in Diretta sta facendo rimpiangere la vecchia padrona di casa: gli ascolti sono in netto calo, e Mediaset starebbe già pensando di prendere seri provvedimenti per tentare di correre ai ripari. Ecco cosa sta succedendo.

Pomeriggio 5, ascolti in calo con Myrta Merlino

A lanciare la notizia-bomba è Il Foglio, secondo il quale il posto di Myrta Merlino alla guida di Pomeriggio 5 starebbe già tremando. Sarebbero bastati pochi giorni per convincere i vertici Mediaset che quella dell’ex volto di La7 non si sta rivelando una scelta vincente per lo show pomeridiano della rete ammiraglia, che con l’inizio de La Vita in Diretta ha visto gli ascolti calare rapidamente. Se, infatti, la prima settimana ha fatto registrare buoni numeri, con un esordio al 21,3% di share, a partire da lunedì 11 settembre su Rai 1 Alberto Matano è tornato con il suo storico programma, accendendo una sfida che fino a quel momento era stata molto più semplice per Canale 5 (che si scontrava con Estate in Diretta). Da quando La Vita in Diretta ha dato il via alla nuova stagione, il gradimento da parte del pubblico si è nettamente spostato verso Rai 1, facendo registrare un vero e proprio crollo per la rete ammiraglia Mediaset. Durante la scorsa settimana, il programma di Alberto Matano ha superato di diversi punti la sua rivale: il 14 settembre, per esempio, ha ottenuto il 18,8% contro il 13,6% di Myrta Merlino; il giorno precedente quest’ultima ha registrato il 14,1% contro il 19,9% di Rai 1. Si tratta soltanto di alcuni esempi, che però ben rappresentano il trend registrato durante tutto il corso della settimana, ma anche di questi ultimi giorni (ieri 20,3% di Matano contro il 16,3% di Merlino).

Myrta Merlino a rischio: l’ipotesi della sostituta

Insomma, non esattamente il risultato sperato da Canale 5 per la nuova era di Pomeriggio 5 post Barbara D’Urso. Proprio per questo, secondo Il Foglio, Mediaset starebbe pensando addirittura di far fuori Myrta Merlino, che non si sta dimostrando all’altezza delle aspettative (o, almeno, della concorrenza). E ci sarebbe già il nome di una possibile sostituta. Il quotidiano parla di Simona Branchetti, che dal 2021 conduce Morning News d è stata al timone di Pomeriggio 5 News. Si tratterebbe dunque di un volto già ben noto al pubblico della rete ammiraglia Mediaset, e già di casa in un programma di informazione e costume come Pomeriggio 5. Per il momento, tuttavia, si tratta solo di rumors: l’azienda di Piersilvio Berlusconi non ha ancora preso una decisione definitiva in merito.

