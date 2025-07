Stranger Things, tutto sull’amatissima serie Netflix: quando escono i nuovi episodi, cast e curiosità Ecco tutto ciò che serve sapere su una delle serie in streaming più amate di sempre: trama di stagione, domande più frequenti e novità

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

Dal cuore degli anni ‘80, tra misteri sovrannaturali e amicizie indimenticabili, Stranger Things è diventata una delle serie tv più amate e iconiche di Netflix. Con il suo mix perfetto di horror, fantascienza e sapore amarcord, la storia di un gruppo di ragazzini alle prese con forze oscure in una piccola cittadina americana ha conquistato il pubblico di tutto il mondo, ridefinendo il modo di raccontare l’adolescenza e il fantasy sul piccolo schermo. Ecco allora tutto ciò che serve sapere su questa iconica serie tv in streaming su Netflix.

Stranger Things, prima stagione

Ambientata nel 1983 a Hawkins, una cittadina dell’Indiana, la prima stagione di Stranger Things inizia con la misteriosa scomparsa di Will Byers, un ragazzo di dodici anni. Mentre sua madre Joyce (Winona Ryder) e lo sceriffo Jim Hopper lo cercano disperatamente, i suoi amici Mike, Lucas e Dustin si imbattono in una strana ragazzina con poteri psichici, che si fa chiamare Undici. Undici è fuggita da un laboratorio segreto governativo (Hawkins National Laboratory), dove veniva sottoposta a esperimenti. Ha la capacità di spostare oggetti con la mente e accede a una dimensione parallela chiamata Sottosopra (The Upside Down) popolata da creature mostruose.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nel corso del tempo, i ragazzi cercano Will con l’aiuto di Undici mentre Joyce riceve strani segnali elettrici da casa sua e si convince che Will sia ancora vivo e stia comunicando con lei. Alla fine, si scopre che Will è intrappolato nel Sottosopra, dove vive anche un mostro chiamato Demogorgone. Dopo varie peripezie, Undici affronta la creatura e la sconfigge, ma lei finisce per scomparire. Will viene salvato e riportato nel mondo reale, ma negli ultimi minuti della stagione si intuisce che non è tornato del tutto normale…

Stranger Things, seconda stagione

La seconda stagione si svolge un anno dopo gli eventi della prima, nell’autunno del 1984. Will Byers è tornato a casa, ma è tormentato da visioni terrificanti del Sottosopra e da una presenza oscura chiamata Mind Flayer (Il Mostro Ombra). Si scopre che, anche se è stato salvato, il legame con il Sottosopra non è stato spezzato. Intanto, scopriamo che Undici è viva: si è nascosta con lo sceriffo Hopper, che la tiene al sicuro in una casa nel bosco. Desiderosa di sapere di più sul suo passato, Undici parte per un viaggio che la porterà a conoscere Kali, un’altra ragazza con poteri paranormali (numero Otto) che le insegna a usare la rabbia per potenziare le sue abilità.

Nel frattempo, a Hawkins arrivano nuovi personaggi tra i quali Max, una ragazza molto tosta che entra nel gruppo di amici, il suo fratellastro Billy, aggressivo e violento, e Bob Newby, il nuovo compagno di Joyce, dolce e appassionato di tecnologia. Il Mind Flayer prende lentamente il controllo della mente di Will per aprire un portale più grande tra il Sottosopra e il mondo reale, facendo diffondere tentacoli e creature (Democani) nella cittadina. Il gruppo, unito, lotta per fermarlo, con Bob che si sacrifica nel penultimo episodio della stagione, perdendo la vita a causa di un essere mostruoso. Nel finale, Undici riesce a chiudere il portale, usando tutta la sua forza mentale, mentre Will viene liberato dall’influenza del mostro. Tuttavia, la scena finale rivela che il Mind Flayer non è stato distrutto del tutto, e osserva il mondo reale dal Sottosopra.

Stranger Things, terza stagione

Estate 1985. A Hawkins ha aperto il nuovo centro commerciale Starcourt Mall, diventato il fulcro della città. Ma sotto la superficie qualcosa di oscuro si agita: i russi hanno costruito una base segreta per riaprire il portale verso il Sottosopra. Il Mind Flayer, ancora vivo nella dimensione parallela, riesce a influenzare il mondo reale. Prende possesso del corpo di Billy, il fratellastro di Max, e usa vari cittadini per creare un "esercito organico", un mostro gigantesco costruito con i corpi fusi delle sue vittime.

Il gruppo dei ragazzi si divide: Dustin, con Steve, Robin (nuova arrivata) e Erica (sorella di Lucas), scopre la base russa. Undici, Mike, Max e gli altri cercano di fermare il Mind Flayer, mentre Hopper e Joyce indagano sulle attività russe con l’aiuto del bizzarro teorico del complotto Murray. Nel finale, durante una battaglia nel centro commerciale, Undici perde temporaneamente i suoi poteri. Billy si riscatta perdendo la sua vita per proteggere Undi e sconfiggere il Mind Flayer nell’ultima puntata. Poi Hopper si sacrifica per chiudere il portale (anche se una scena post-credit in Russia lascia intendere che sia sopravvissuto). Joyce adotta Undici e lascia Hawkins con i ragazzi Byers.

Stranger Things, quarta stagione

Ambientata nel 1986, nella quarta stagione di Stranger Things il gruppo è diviso: Undici, senza poteri, vive in California con i Byers mentre il resto degli amici è rimasto a Hawkins e Hopper è prigioniero in un gulag russo. A Hawkins iniziano a verificarsi morti raccapriccianti di adolescenti. Il colpevole è Vecna, una creatura del Sottosopra con poteri psichici, che uccide le sue vittime tormentate da traumi emotivi. Vecna si rivela essere Henry Creel (Numero Uno), il primo soggetto del laboratorio poi trasformato da Undici e "esiliato" nel Sottosopra.

Undici, con l’aiuto del dottor Owens e del ritorno del dottor Brenner, recupera i suoi poteri attraverso un programma chiamato Nina, scoprendo le origini di Vecna e il suo legame con lei. Nel frattempo, a Hawkins i ragazzi cercano di fermare Vecna mentre Hopper, Joyce e Murray combattono contro Demogorgoni in Russia. In California, Mike, Will e gli altri aiutano Undici a tornare a Hawkins. Nel drammatico finale, Vecna viene ferito ma non sconfitto, mentre Max viene ‘salvata’ dall’intervento di Undi, ma si ritrova in ospedale: è apparentemente in coma e non si sa come andrà a finire. Il suo piano riesce: Hawkins viene spaccata da gigantesche crepe, collegando il mondo reale al Sottosopra. La stagione si chiude con il cielo che si oscura e le dimensioni che iniziano a fondersi: la guerra è appena cominciata.

A cosa è ispirato Stranger Things?

Stranger Things è un mix tra horror, fantascienza e avventura che prende il meglio della cultura degli anni ’80, rielaborata con un tocco moderno. I creatori si sono infatti ispirati a una combinazione di opere cinematografiche, letterarie e teorie cospirative reali. Tra questi troviamo i classici di Steven Spielberg e John Carpenter come E.T. l’extra-terrestre, Incontri ravvicinati del terzo tipo, I Goonies, La Cosa e Halloween, ma anche i più noti romanzi di Stephen King.

Allo stesso tempo, Stranger Things si ispira anche a teorie cospirative come il Progetto MKUltra, ovvero esperimenti reali della CIA su controllo mentale, LSD e telepatia, proprio come quelli subiti da Undici nel laboratorio. E a questo va ad aggiungersi anche il Montauk Project: una teoria cospirativa secondo cui il governo USA avrebbe condotto esperimenti sul tempo, la mente e dimensioni parallele.

A cosa giocano i ragazzi di Stranger Things?

I ragazzi di Stranger Things giocano principalmente a Dungeons & Dragons (D&D), un celebre gioco di ruolo fantasy da tavolo. Questo gioco è centrale nella serie, sia come passatempo dei protagonisti che come struttura narrativa e fonte simbolica. Nel primo episodio, i ragazzi giocano a una lunga sessione di D&D che si conclude con l’apparizione del Demogorgone, che diventa poi il nome dato al mostro reale. Anche nelle stagioni successive i protagonisti usano nomi tratti da D&D per dare un senso alle minacce sovrannaturali. In sostanza, i termini e le creature di Dungeons & Dragons servono ai protagonisti per comprendere e spiegare l’ignoto con il linguaggio che conoscono meglio.

Chi è il personaggio più amato di Stranger Things?

Anche se l’affetto del pubblico è distribuito tra molti personaggi, il più amato in assoluto dal punto di vista di fan, critici e sondaggi online è probabilmente Steve Harrington. Questo soprattutto per la grande evoluzione del personaggio, che nella serie passa da bullo superficiale a fratello maggiore affettuoso e protettivo (soprattutto verso Dustin). Inoltre, Steve è spesso un vero e proprio sollievo comico nella serie, pur avendo comunque momenti profondi e di grande maturità, e il suo personaggio funziona perfettamente sia nelle scene d’azione che nei momenti più emotivi.

Chi è il cattivo principale in Stranger Things?

Il cattivo principale in Stranger Things è Vecna (il cui vero nome è Henry Creel / Numero Uno), un ex soggetto del laboratorio con poteri psichici. È lui che ha creato il Mind Flayer e manipolato gli eventi sin dall’inizio, diventando il vero architetto del Sottosopra e la minaccia finale della serie.

Che giorno esce Stranger Things 5 su Netflix?

L’attesissima quinta e ultima stagione di Stranger Things arriverà su Netflix il prossimo autunno divisa in tre atti principali. In particolare, gli episodi dall’1 al 4 saranno disponibili in Italia sulla piattaforma streaming dal 27 novembre 2025. Il secondo blocco, con gli episodi dal 5° al 7°, uscirà invece 26 dicembre 2025, mentre il gran finale, ovvero l’8° e ultimo episodio, sarà disponibile su Netflix il giorno 1° gennaio 2026.

La storia riprende un anno dopo la fine drammatica della stagione 4, nel 1987. Hawkins è stata devastata dall’apertura delle crepe che collegano il mondo reale al Sottosopra ed è sotto quarantena militare. Il governo ha isolato la città, ma la minaccia più grande è ancora in agguato: Vecna è sopravvissuto e continua a tessere la sua rete di terrore. Nel frattempo, Undici è in fuga. Dopo essere stata al centro del caos, ora è braccata dalle autorità, mentre cerca di riunirsi ai suoi amici per lo scontro finale. Will Byers inizia ad avvertire nuovamente la presenza del Sottosopra dentro di sé, suggerendo che il suo legame con Vecna non è mai stato davvero spezzato. La battaglia finale contro Vecna sarà il culmine della serie: un conflitto tra due mondi che non potranno coesistere.

Potrebbe interessarti anche