I Fantastici Quattro: Gli Inizi, cosa recuperare prima di andare al cinema a vedere la Prima Famiglia Marvel La trama, il cast e cosa vedere per prepararsi al meglio prima di andare al cinema per il 37° film del Marvel Cinematic Universe, il primo della nuova Fase 6

È finalmente arrivato il grande giorno. I Fantastici Quattro: Gli Inizi– dopo la clamorosa fuga di notizie -approda al cinema dal 23 luglio. La prima pellicola dedicata al quartetto di supereroi all’interno dell’MCU porta con sé un grandissimo carico di aspettative. Diretto da Matt Shakman, nel cast vanta Pedro Pascal, Vanessa Kibry, Joseph Quinn e Ebon Moss-Bachrach. Quello che sarà il 37° film dell’Universo Marvel aprirà la Fase 6: cosa conviene recuperare prima di andare in sala per la nuova pellicola sulla Prima Famiglia Marvel?

Quali film guardare prima de I Fantastici Quattro: Gli inizi?

Allora, partiamo dal presupposto che non è necessario recuperare troppa roba per comprendere la trama dell’ultimo film della Casa delle Idee. L’avventura si svolgerà su Terra-828, una realtà parallela e retrofuturistica ispirata agli anni 60. I collegamenti non sono quindi moltissimi. Senza dubbio fa comodo aver visto la scena post-credit di Thunderbolts*, in cui viene mostrata la nave spaziale dei Fantastici 4 diretta verso Terra-616, quella dell’universo principale. Da ciò si deduce che la famiglia Richards avrà a che fare con i Nuovi Vendicatori guidati da Yelena Belova.

In tal senso, occorre togliere un po’ di ruggine dalle nozioni introdotte in Doctor Strange & The Multiverse of Madness. In particolare, quelle del Multiverso e delle Incursioni, ovvero quante entità provenienti da una dimensione sconfinano in un’altra, creando scompiglio. È logico pensare che il Doomsday sarà causato proprio dall’arrivo dei Fantastici 4 nella dimensione dei nostri Avengers, o comunque vi sarà strettamente collegato.

Infine, non è necessario ma può essere comunque utile recuperare i vecchi film dedicati al supereroistico quartetto. Parliamo delle pellicole dirette da Tim Story tra 2005 e 2007. La prima è una vera e propria Origin story, che racconta come i Fantastici 4 abbiano ottenuto i loro poteri. La seconda introduce i personaggi di Galactus e di Silver Surfer. Certo, saranno tutti elementi per lo meno accennati anche in questo nuovo film, ma avere già un’infarinatura generale aiuterà. Trovate tutti i film in streaming nel catalogo di Disney+.

Il Cast de I Fantastici Quattro: Le Origini

Parata di stelle per il nuovo film dell’MCU, che si accaparra alcuni dei nomi più in voga a Hollywood e dintorni in questo periodo. Partiamo da Reed Richards, alias Mr Fantastic, che avrà il volto di Pedro Pascal. Attore arcinoto sin dai tempi di Game of Thrones, è reduce dal successo di The Last of Us su HBO e Il Gladiatore II al cinema. Susan Storm sarà invece Vanessa Kirby, che il pubblico ha potuto apprezzare in Mission Impossibile: Fallout e il suo seguito, Dead Reckoning, ma anche nel recente Eden di Ron Howard.

A vestire i panni di Johnny Storm, la Torcia Umana, ci sarà Joseph Quinn, reso celeberrimo dal suo Eddie Munson nella quarta stagione di Stranger Things. Sotto alla CGI de La Cosa, ovvero Ben Grimm, infine, c’è Ebon Moss-Bachrach, il "cugino" Richie Jerimovich della serie tv The Bear. Il colossale Galactus avrà in originale la voce di Ralph Ineson, che senza dubbio molti ricordano per la serie HBO Chernobyl. Silver Surfer, l’Araldo del Distruttore di Mondi sarà, infine, Julia Garner, protagonista dei recenti Appartamento 7A e Wolf Man.

Di cosa parla la trama de I Fantastici Quattro: Gli inizi

La Prima Famiglia Marvel è ormai un super gruppo affermato all’inizio della storia. Il mondo fa affidamento su di loro per la propria sicurezza, ma tutto inizia a sgretolarsi quando sulla Terra compare Silver Surfer, Araldo di Galactus. L’entità cosmica sta arrivando e ne viene annunciata la venuta, che corrisponderà con la distruzione della Terra. I Fantastici Quattro dovranno intervenire per salvare il pianeta, ma il prezzo da pagare rischia di essere altissimo.

Vi ricordiamo che I Fantastici Quattro: Gli Inizi è al cinema dal 23 luglio 2025.

