Lion Forge Entertainment – lo studio dietro la serie animata Iyanu – ha deciso di puntare ad una versione televisiva di Lostlings, la serie YA in stile Stranger Things (con protagonista Winona Ryder). Una decisione che arriva anche di fronte ai risultati ottenuti dalla versione breve su YouTube, che ha totalizzato oltre 17 milioni di visualizzazioni e ben 1,6 milioni di "Mi piace". Un progetto che alimenta l’approccio del produttore TalesVision e del suo duo di fondatori Tristan Tales e Luke Pounder nel testare nuove proprietà intellettuali e concept tramite i social media.

Lostlings e le somiglianze con Stranger Things: la trama

Lostlings, che ricorda molto Stranger Things, si svolge nella cittadina di Shadowbrook. Qui ogni anno un adolescente, in circostanze misteriose, sparisce letteralmente per un anno, e quando ricompare non ricorda assolutamente nulla di cosa gli è accaduto nel periodo di assenza. La situazione però cambia quando Jesse, l’ultimo ragazzo scomparso, non ritorna. Il tragico evento porta un gruppo di adolescenti a decidersi di cercarlo e salvarlo. L’obiettivo del gruppo è, d’altronde, quello fermare la maledizione che attanaglia la loro città.

Stephanie Sperber, presidente e Chief Creative Officer dello studio, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul progetto, sottolineando le grandi qualità artistiche di Tristan Tales e Luke Pounder. "Hanno una capacità unica di creare contenuti di alta qualità, super godibili, di interesse globale e perfetti per il pubblico Young Adult. Il loro modello che punta su YouTube è molto apprezzato, l’obiettivo ora è quello di esplorare altre proprietà intellettuali", le sue parole. A loro volta, i due creatori della serie originale si sono detti felici della partnership, che si augurano diventi "un modello di come la proprietà intellettuale futura possa crescere: nativa digitale e guidata dalla comunità fin dall’inizio".

Lion Forge, un marchio di successo

Lion Forge, oltre ad essere responsabile di titoli come la serie animata Iyanu per HBO Max e Cartoon Network, sta anche collaborando con George R.R. Martin (padre di Game of Thrones) per adattare il racconto A Dozen Tough Jobs in un film d’animazione per adulti.

