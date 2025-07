Quanto guadagnano gli attori di Stranger Things 5? Cifre da record e stipendi triplicati Quanto hanno guadagnato gli attori di Stranger Things per la quinta e ultima stagione? C'è chi ha triplicato il proprio compenso: tutte le cifre da record

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Stranger Things 5 farà il suo debutto a novembre con la prima tranche dei nuovi episodi, e nelle ultime ore Netflix ha alimentato ancor di più l’attesa dei fan con un teaser trailer da brividi. Ora le aspettative sul finale sono altissime, anche perché quest’ultima stagione si configura come la più costosa mai realizzata. Sono vere e proprie cifre da record quelle messe in evidenza da un rapporto riportato da QuiFinanza, secondo il quale gli attori protagonisti hanno ottenuto compensi milionari per lo show.

Quanto guadagnano gli attori di Stranger Things 5 e chi sono i più pagati

Se vi state allora chiedendo quanto guadagnano gli attori di Stranger Things 5, partiamo col chiarire che la spesa totale per l’ultima stagione si aggirerebbe intorno ai 400 milioni di dollari, di cui circa 80 soltanto per gli attori. Winona Ryder e David Harbour, interpreti rispettivamente di Joyce Byers e Jim Hopper, avrebbero ottenuto un compenso di 9,5 milioni di dollari per la quinta stagione (guadagno triplicato rispetto ai 2,8 milioni della terza stagione). Sono loro gli attori più pagati del cast, seguiti dai quattro giovani protagonisti Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp e Finn Wolfhard (Dustin, Lucas, Will e Mike nella serie), che avrebbero guadagnato 7 milioni di dollari. Un balzo enorme se si pensa ai circa 200 mila dollari ottenuti per la prima stagione.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

I co-protagonisti di Stranger Things 5 Natalia Dyer, Maya Hawke, Charlie Heaton, Sadie Sink e Joe Keery sono un gradino più in basso in quanto a guadagni, comunque milionari, visto che il loro compenso arriverebbe a 6 milioni di dollari. Nella nostra ‘lista’ non abbiamo inserito Millie Bobby Brown non per una dimenticanza, bensì perché l’attrice, che in Stranger Things interpreta Undici, avrebbe stipulato un accordo ben più ampio con Netflix, che comprende altri film e franchise.

Quando esce Stranger Things 5

Ricordiamo che Stranger Things 5 sarà disponibile per la visione in streaming su Netflix il 27 novembre 2025 con il primo capitolo, seguito il 26 dicembre 2025 dal secondo e il 1 gennaio 2026 dal gran finale della serie.

Potrebbe interessarti anche