Gli esperimenti di Stranger Things sono reali: l'inquietante storia vera dietro la serie Netflix

Il successo di Stranger Things, celebre serie TV Netflix, è stato dettato da tanti fattori. Un mix di atmosfera, storia intrigante, costumi, personaggi interessanti e location misteriose ha reso la storia una delle più amate della piattaforma streaming degli ultimi anni, diventando un vero e proprio cult. C’è però dell’altro sulla serie TV, qualcosa che non tutti sanno, e cioè che Stranger Things affonda in realtà le radici in qualcosa che, secondo molti, si sarebbe verificato davvero nella realtà.

Stranger Things è tratto da una storia vera? Cos’è il progetto Montauk

Parliamo, nello specifico, degli esperimenti a cui sono soggetti i bambini protagonisti della serie, Undici in primis e anche numero 001, che poi diventerà il temuto Vecna. Gli esperimenti governativi che, dunque, popolano la serie, non sarebbero frutto di fantasia o tratti da qualche romanzo fantascientifico, ma si legherebbero a fatti realmente accaduti. Nel particolare, farebbero riferimento al progetto Montauk, una teoria complottista che parla di esperimenti che il governo americano avrebbe condotto a Camp Hero, presso la base aerea di Montauk, nello stato di New York.

Questo programma a basso costo è stato collegato al controllo mentale, ai viaggi nel tempo, ai portali interdimensionali che portavano a mondi simili al nostro ma più oscuri (ed ecco il Sottosopra della serie), e al contatto con gli extraterrestri. Una situazione che è stata per lungo tempo considerata solo una ‘leggenda metropolitana’, fino a quando, nel 1992, un uomo di nome Preston Nichols pubblicò un libro intitolato The Montauk Project: Experiments in Time, affermando in questo di aver fatto parte di un programma segreto gestito da Camp Hero e che i suoi ricordi repressi avevano iniziato a riaffiorare. Ed è proprio da questi ricordi e dal suo scritto che è nata l’ispirazione per la storia di Undici in Stranger Things.

Quando va in onda l’ultima stagione della serie Netflix

Una storia che tornerà presto per il suo gran finale: Stranger Things 5 arriva, infatti, il 26 novembre 2025 in streaming su Netflix e sarà divisa in tre volumi, il cui ultimo disponibile dal 1 gennaio 2026.

