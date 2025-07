Just Picture It, Millie Bobby Brown vede il futuro (e l’amore) su Netflix: in arrivo la nuova commedia romantica In Just Picture It, Millie Bobby Brown vive una storia d’amore fuori dal tempo: foto dal futuro, un matrimonio imprevisto e un destino che cambia tutto.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

Attrice di grande successo e molto apprezzata dal grande pubblico: Millie Bobby Brown, nonostante la giovanissima età (21 anni), riesce ad essere una calamita per i produttori cinematografici che la desiderano nei loro progetti. E lei, da buona attrice quale è, riesce a immedesimarsi in qualsiasi ruolo e a renderlo suo. I fan l’adorano perché la conoscono come Unidici (Eleven), o Jane Ives, nell’acclamata serie Netflix Stranger Things, e per questo ha ricevuto due candidature agli Screen Actors Guild Award e due agli Emmy come Miglior Attrice Non Protagonista (2017 e 2018), diventando la più giovane candidata in questa categoria. E adesso, stando a una notizia delle ultime ore, Bobby Brown sarà l protagonista di una nuova commedia romantica di Netflix, intitolata Just Picture It. Siete Curiosi di saperne di più? Allora proseguite la lettura.

Millie Bobby Brown protagonista di Just Picture It: cosa sappiamo sulla commedia Netflix

Eh sì, Millie Bobby Brown è inarrestabile! A quanto pare, ha scelto il prossimo progetto a cui prenderà parte: si tratta di una commedia romantica intitolata Just Picture It, per Netflix, con Gabriel LaBelle. Diretto da Lee Toland Krieger e scritto da Jesse Lasky, il film racconta di due studenti universitari che vedono sui loro smartphone immagini di sé stessi dieci anni nel futuro come coppia sposata con figli, pur non avendo alcun legame sentimentale nella realtà. Brown, già nota per Damsel ed Enola Holmes, sarà anche produttrice con la sua PCMA Productions. Il progetto, prodotto insieme a RK Films, segna il suo debutto nel genere romantico e si inserisce nel trend delle commedie romantiche con elementi sci-fi o fantasy, molto apprezzate sulle piattaforme streaming come Netflix.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Millie Bobby Brown tra Enola Holmes e Stranger Things 5

Millie Bobby Brown, celebre per il ruolo di Undici in Stranger Things, ha appena finito di girare il terzo film di Enola Holmes, in cui è protagonista e produttrice esecutiva. Il suo film precedente, Damsel, ha raggiunto la top 10 dei titoli in inglese più visti su Netflix nel 2024. La quinta e ultima stagione di Stranger Things, molto attesa, sarà divisa in tre parti e uscirà durante l’anno, mentre il teaser e le prime immagini sono state già pubblicate dalla piattaforma streaming.

Enola Homes 3, di cosa parla il terzo capitolo con Millie Bobby Brown?

Purtroppo, si sa ancora poco su Enola Holmes 3 ma, secondo le prime indiscrezioni sulla sinossi, per questo nuovo capitolo avventura, la detective si troverà a Malta, dove l’avventura la seguirà passo dopo passo, mentre i suoi desideri personali e lavorativi si intrecceranno in un caso più complesso e insidioso di tutti quelli affrontati finora. Nel cast, oltre a Millie Bobby Brown, troviamo anche: Louis Patridge, Henry Cavill, Helena Bonham Carter, Himesh Patel, Sharon Duncan-Brewster.

Potrebbe interessarti anche