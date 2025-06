Stranger Things, arriva in Italia una delle star della serie: ecco come incontrarla gratis A luglio, a San Valentino Torio, ci sarà un incontro gratuito con Noah Schnapp, star di Stranger Things: un evento unico prima del gran finale su Netflix.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

C’è grandissima attesa per la quinta stagione di Stranger Things, la serie di successo targata Netflix e che, nel corso degli anni, ha appassionato un numero davvero notevole di persone. Bisognerà attendere ancora qualche mese, ma l’attesa sarà ben ripagata: tutte le domande legate al Sottosopra troveranno finalmente risposta in un’ultima, coinvolgente avventura ambientata a Hawkins. L’ultima stagione sarà disponibile sulla piattaforma streaming a partire da questo autunno, divisa in tre blocchi di episodi. In Italia, i primi quattro usciranno il 27 novembre 2025, seguiti da altri tre il 26 dicembre, giorno di Santo Stefano. Il gran finale arriverà il 1° gennaio 2026. Ma nell’attesa, vi sveliamo una notizia che, sicuramente, vi farà piacere: A luglio, arriverà in nel nostro Paese Noah Schnapp, un membro del cast che potrete vedere gratis, senza alcun biglietto. Siete curiosi di scoprire di chi si tratta? Bene, allora proseguite la lettura e lo scoprirete.

Stranger Things, Noah Schnapp all’Outdoor Film Festival in Campania

Ebbene sì, molti fan potranno vedere una star di Stranger Things in Italia, molto presto (e precisamente al Sud). Noah Schnapp, noto per il ruolo di Will Byers in nella serie, sarà nel Bel Paese il 5 luglio 2025, ospite dell’Outdoor Film Festival a San Valentino Torio (SA), in Campania. L’evento è gratuito e rappresenta un’occasione davvero unica per incontrare dal vivo l’attore americano che, all’interno della serie è simbolo di sensibilità e determinazione. Durante la manifestazione, Schnapp firmerà autografi, parlerà del suo personaggio e potrebbe condividere anticipazioni sulla quinta e ultima stagione della serie, in uscita a novembre. Nato nel 2004 vicino New York, con doppia cittadinanza americana e canadese, Schnapp ha una sorella gemella e ha iniziato a recitare da piccolo. Prima di Stranger Things, ha lavorato con Steven Spielberg e doppiato Charlie Brown. Con il suo talento, è riuscito a rappresentare chi si sente diverso o invisibile, rendendo il suo personaggio un’icona per molti.

La trama e il cast di Stranger Things 5

La trama della quinta e ultima stagione di Stranger Things, si preannuncia ricca di colpi di scena. E’ l’autunno del 1987. Hawkins non è più la stessa: i portali sono aperti e l’ombra del Sottosopra incombe. I ragazzi, cresciuti ma ancora uniti, hanno un solo obiettivo: trovare Vecna ​​e fermarlo una volta per tutte. Ma lui è sparito. Nessuno sa dove si trova, né cosa sta preparando. Come se non bastasse, la città è stata messa in quarantena e il governo è sulle tracce di Undici, costringendola a nascondersi di nuovo. Mentre si avvicina l’anniversario della scomparsa di Will, torna anche quella sensazione inquietante che annuncia che qualcosa di terribile sta per accadere. La battaglia finale è alle porte. E la minaccia che li attendono è più oscura, più potente e più pericolosa di tutte quelle che hanno affrontato finora. Per fermarla, dovranno unirsi tutti, un’ultima volta. Insomma, sicuramente tutta questa attesa ne varrà la pena.

Nell’incredibile cast troviamo:

Winona Ryder (Joyce Byers)

David Harbour (Jim Hopper)

Millie Bobby Brown (Undici)

Finn Wolfhard (Mike Wheeler)

Gaten Matarazzo (Dustin Henderson)

Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair)

Noah Schnapp (Will Byers)

Sadie Sink (Max Mayfield)

Natalia Dyer (Nancy Wheeler)

Charlie Heaton (Jonathan Byers)

Joe Keery (Steve Harrington)

Maya Hawke (Robin Buckley)

Priah Ferguson (Erica Sinclair)

Brett Gelman (Murray)

Jamie Campbell Bower (Vecna)

Cara Buono (Karen Wheeler)

Amybeth McNulty (Vickie)

Nell Fisher (Holly Wheeler)

Jake Connelly (Derek Turnbow)

Alex Breaux (Lt. Akers)

Linda Hamilton (Dr. Kay)

