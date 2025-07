Stranger Things 5: l'atteso trailer della serie Netflix mostra una Hawkins devastata Siamo agli sgoccioli, mancano pochissime settimane all'arrivo dell'ultima stagione della fortunatissima serie paranormale Netflix: ecco ciò che sappiamo

Ci siamo. Dopo 9 anni dall’inizio, e 3 dall’ultima stagione, Stranger Things 5 chiuderà il viaggio di Mike, Lucas, Dustin, Will e Undici. Le teorie dei fan su quale sarà il finale delle avventure di Hawkins si sprecano. Sono bastate poche immagini promozionali per scatenare gli appassionati, fomentati ancora di più dall’arrivo di un teaser trailer per Stranger Things 5. Del resto, parliamo di uno dei più popolari fenomeni televisivi degli anni duemila, capace di raccogliere seguaci in tutto il mondo. Gli ultimi 8 episodi della serie, divisi in 3 tranche, arriveranno a cavallo tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026.

Il trailer di Stranger Things 5

Hawkins è in guerra. I portali verso il Sottosopra che si sono aperti alla fine della stagione 4 stanno dando i loro frutti e gli abitanti sono costretti a vivere in rifugi sparsi per la città. L’esercito è per le strade e tenta di controllare gli squarci. Mike, Will e gli altri continuano la loro lotta contro Vecna, mentre Dustin è alle prese con l’eredità lasciatagli da Eddie, incolpato di ciò che è successo. Max è ancora in coma e non accenna a svegliarsi, sorvegliata da un inconsolabile Lucas.

Dustin, Steven, Jonathan e Nancy faranno un viaggio nel Sottosopra, verso quello che sembra a tutti gli effetti il laboratorio dove venivano condotti esperimenti su Undici. Il rapporto tra la ragazza e Mike sembra consolidarsi, mentre quello tra Jonathan e Nancy è sempre più in bilico. Sullo sfondo l’atteso scontro finale tra Vecna e Undici, affiancata da un Hopper armato fino ai denti e disposto a tutto per proteggere la sua bambina. Sofferenza, lotta e (probabilmente) qualche perdita importante attende i nostri eroi sulla strada verso la vittoria finale contro le forze del Sottosopra.

Di seguito il primo trailer di Stranger Things 5:

Dove eravamo rimasti con il finale di Stranger Things 4?

La scorsa stagione di Stranger Things ha fatto da ponte per quello che sarà il gran finale. Abbiamo scoperto importanti informazioni sul passato di Undici e sugli esperimenti compiuti su di lei e su altri bambini da parte del Dottor Martin Brenner. Hopper, creduto morto al termine della stagione 3, è riuscito a scappare dalla prigione in Russia in cui era rinchiuso grazie a Joyce e Murray. A Hawkins, il gruppo di ragazzi ha a che fare con Vecna, entità del Sottosopra dietro alla misteriosa morte di alcune persone in città.

La vera identità della creatura è il Soggetto Uno, il cui nome reale è Victor Creel. Il giovane, in possesso di potentissimi poteri psionici, ha prima ucciso la propria famiglia, e poi è stato affidato al Dottor Brenner, che ha sperimentato su di lui. Scopriamo che, al tempo in cui Undici era prigioniera del dottore, ebbe uno scontro con Uno, che finì scaraventato nel Sottosopra diventando Vecna. Gonfio di desiderio di vendetta, il mostro sfrutta le morti nel mondo reale per aprire dei portali verso la dimensione alternativa. La sua ultima vittima è Max. La ragazza, nonostante gli sforzi dei suoi amici, perisce durante lo scontro. Undici riesce a riportarla indietro, ma ciò non le impedisce di rimanere in coma. Pur ancora in vita, è formalmente l’ultima morte che serviva a Vecna per completare il suo piano. Numerose faglie si aprono a Hawkins e nei dintorni, con le creature del Sottosopra pronte a invadere il mondo reale.

Quando uscirà la stagione 5 di Stranger Things?

Come accennato, l’ultima stagione della serie Netflix arriverà in 3 parti, a distanza di poche settimane l’una dall’altra. La prima approderà il 27 novembre, la seconda il 26 dicembre e la terza l’1 gennaio 2026. Ogni stagione di Stranger Things è reperibile in streaming ovviamente su Netflix.

