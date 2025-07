Stranger Things 5: dove siamo rimasti? Dalla scomparsa di Will a Vecna, il riassunto di tutte le precedenti stagioni Stranger Things 5, dove siamo rimasti? In attesa dell'ultima dell'ultima stagione su Netflix, ecco un riassunto delle prime quattro stagioni

L’uscita del primo teaser trailer di Stranger Things 5 ci porta obbligatoriamente a fare un recap di quanto accaduto finora in una delle serie TV più apprezzate e chiacchierate degli ultimi anni. Dopo il suo esordio su Netflix, che risale a ben 9 anni fa, lo show creato dai fratelli Duffer ha collezionato successi e un’enorme fanbase, che ora freme per la quinta ed ultima stagione. In attesa della sua uscita, facciamo un veloce riassunto di quanto accaduto dalla prima stagione al finale della quarta.

Stranger Things, il riassunto della prima stagione

Tutto ha inizio nel 1983 a Hawkins, in Indiana, una cittadina apparentemente tranquilla che nasconde, in realtà, un laboratorio governativo segreto. La vita della piccola comunità viene sconvolta dalla misteriosa scomparsa del giovane Will Byers, che innesca una frenetica ricerca che coinvolge la madre Joyce, il capo della polizia Jim Hopper e il suo gruppo di amici: Mike, Dustin e Lucas. Parallelamente, fa la sua comparsa una misteriosa ragazzina con poteri psichici, Undici, fuggita dal laboratorio dove era stata sottoposta a esperimenti. La sua vita si intreccia a quella dei ragazzi che stanno cercando Will. Una ricerca che porterà alla scoperta dell’esistenza di una dimensione parallela oscura e inquietante chiamata Sottosopra, da cui proviene una creatura mostruosa, il Demogorgone, responsabile della scomparsa di Will. La stagione culmina in uno scontro epico per salvare Will, che viene riportato indietro, ma non senza conseguenze.

Cos’è successo in Stranger Things 2 e 3

Un anno dopo gli eventi della prima stagione (1984), Will è infatti tornato alla sua vita, ma continua ad avere inquietanti visioni del Sottosopra e di una figura mostruosa ancora più grande e terrificante: il Mind Flayer. Si scopre che l’incubo non è finito e che il Sottosopra si sta espandendo, minacciando di inghiottire la realtà. Intanto, nuovi personaggi fanno il loro ingresso nella storia, come Max Mayfield e il suo fratellastro violento Billy Hargrove. Undici, dopo aver vissuto nascosta con Hopper, cerca di scoprire le sue origini e la sua identità, arrivando a incontrare altri soggetti con poteri simili. È però costretta a tornare e a riunirsi col gruppo di amici quando il Mind Flayer minaccia Will e la città. La stagione culmina in una battaglia che costringe Undici a richiudere il portale per il Sottosopra, sconfiggendo la minaccia (almeno apparentemente).

Trascorre un altro anno e, nel 1985, Hawkins è segnata dall’apertura del nuovo centro commerciale Starcourt Mall. Intanto, le relazioni tra i protagonisti si sono evolute: Mike e Undici sono una coppia, così come Lucas e Max. Joyce e Hopper, intanto, si avvicinano sempre più. Tuttavia, sotto la superficie del centro commerciale, si nasconde una nuova minaccia russa che tenta di riaprire il portale per il Sottosopra. Il Mind Flayer, non completamente sconfitto, è tornato e inizia a possedere gli abitanti di Hawkins. Accade questo a Billy, che morirà durante lo scontro finale col terribile mostro nel centro commerciale. Hopper, invece, si sacrificherà per chiudere il portale all’interno del laboratorio. La famiglia Byers, insieme a Undici, lascia Hawkins, pensando che la minaccia sia finalmente finita.

Stranger Things 4: cos’è successo nel finale di stagione

E arriviamo così alla quarta stagione. Undici e i Byers si sono trasferiti in California, mentre il resto del gruppo è rimasto a Hawkins. Il Sottosopra non è affatto scomparso, anzi, arriva Vecna, un’entità demoniaca che miete vittime tra gli adolescenti di Hawkins, torturandoli attraverso visioni prima di ucciderli in modo brutale. Parallelamente si scopre che Hopper è vivo e prigioniero in un gulag russo. Joyce e Murray si imbarcano in una missione di salvataggio che riesce non senza difficoltà. Facendo poi un tuffo nel passato di Undici, scopriamo che Vecna altro non è che il Soggetto 001, Henry Creel, il primo bambino con poteri sperimentato dal Dottor Brenner (lo stesso che ha fatto esperimenti su Undici). È stata Undici stessa a bandirlo nel Sottosopra dopo uno scontro nel laboratorio, trasformandolo in Vecna.

La lotta col mostro non è affatto facile: tra le vittime del suo ‘incantesimo’ mortale ci finisce anche Max, che si salva per un pelo ma finisce in ospedale. Vecna, d’altronde, ha un piano destinato a distruggere la città: aprire quattro enormi varchi tra il Sottosopra e Hawkins, per far sì che le due dimensioni si fondano. Undici, sul finale, recupera i suoi poteri e lo affronta psichicamente, sconfiggendolo temporaneamente. Tuttavia, l’eroina e i suoi amici non riescono ad impedire l’apertura dei varchi. Stranger Things 4 si chiude con Hawkins squarciata da spaccature giganti, preannunciando l’arrivo imminente di una vera e propria invasione dal Sottosopra. Lo scontro definitivo tra i due mondi è, dunque, inevitabile.

Ricordiamo che le prime quattro stagioni di Stranger Things sono già disponibili in streaming su Netflix.

