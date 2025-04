De Martino, il figlio Santiago veste i panni del conduttore di Affari Tuoi: il web impazzisce L’immagine del dodicenne vestito esattamente come papà Stefano ha scatenato le reazioni divertite degli utenti social: scopriamo di più.

Il dress code di Stefano De Martino ad Affari Tuoi è ormai nazionalmente riconosciuto: pantalone scuro, camicia bianca categoricamente dentro i pantaloni e con maniche arrotolate e sottile cravatta per completare il look. Ogni sera, il conduttore veste questi abiti e macina ascolti record, con l’apprezzamento del pubblico che tende ad aumentare sempre di più. Ma il suo primo fan è indubbiamente il figlio Santiago De Martino, nato dalla relazione con Belen Rodriguez. Santiago ha da poco compiuto dodici anni e, nelle ultime ore, ha fatto letteralmente impazzire il web con una foto che lo ritrae vestito esattamente come il papà ad Affari Tuoi: la somiglianza è incredibile. Scopriamo di più.

Santiago De Martino vestito come papà Stefano fa impazzire il web

Stefano De Martino ha da poco pubblicato tra le sue Instagram stories un’immagine del figlio Santiago vestito esattamente come lui ad Affari Tuoi. Camicia bianca con maniche arrotolate, cravatta nera, il braccio appoggiato sull’iconico pacco di Affari Tuoi e la cornetta del telefono rosso all’orecchio: nell’immagine, Santiago sembra proprio la replica esatta e in miniatura del conduttore. Questo omaggio al papà ha scatenato tantissime reazioni divertite, oltre ad essere di una dolcezza infinita, senza contare la grandissima somiglianza tra i due. Papà e figlio sono davvero due gocce d’acqua e vestiti allo stesso modo è ancora più palese.

Come ormai ben sappiamo, il piccolo Santiago ha una vena artistica molto forte: la stessa Belen, poco tempo fa, aveva pubblicato sui social un breve video che mostrava Santiago mentre suonava la chitarra elettrica e cantava durante il suo saggio di musica. Chissà allora che, questo suo amore per la musica e l’esempio di mamma e papà che lavorano da anni nel mondo dello spettacolo, non possano portare anche il piccolo Santiago a una futura carriera da showman. Il talento c’è e, dopo l’ultima immagine pubblicata sui social, Stefano farebbe bene a preoccuparsi: il Dottore potrebbe presto decidere di sostituirlo con la sua versione più giovane e fresca.

Santiago De Martino, primogenito di Belen e Stefano

Santiago De Martino è nato il 9 aprile 2013, facendo diventare Belen Rodriguez e Stefano De Martino genitori per la prima volta. Nonostante la separazione tra i due, l’amore per il figlio non è mai mancato, e sia Belen che Stefano hanno sempre fatto di tutto per la serenità e la felicità di Santiago. L’arrivo della sorellina Luna Marì, nata dalla relazione di Belen con Antonino Spinalbese, non ha fatto altro che raddoppiare tutto l’amore della famiglia e lo stesso De Martino è davvero molto affezionato alla secondogenita dell’ex moglie.

