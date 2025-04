Affari Tuoi, Ivan (spinto dalla moglie) perde una ghiotta somma e il Dottore ride. Social in delirio: "Litigheranno" Nella puntata del 10 aprile, la partita di Ivan inizia bene ma finisce peggio del previsto e i social s'infuriano per la scelta di Ornella: cosa è successo

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

È Ivan a giocare ad Affari Tuoi nella puntata condotta da Stefano De Martino la sera di giovedì 10 aprile 2025 nell’access prime time di Rai Uno. Il concorrente della regione Sicilia, ottico di professione, pesca il pacco numero 2 e sfida il Dottore (Pasquale Romano) insieme alla moglie Ornella: "10 anni fa ho fatto questo incidente che mi ha cambiato la vita: da allora lavo i piatti, butto la spazzatura…" ironizza lui parlando del primo incontro con la donna della sua vita, e poi aggiunge: "Faccio l’ottico, porto gli occhiali e il mio cognome è Quattrocchi". Prima di iniziare la partita, Thanat, in tenuta da cameriere, raggiunge il conduttore in studio per presentare la specialità del giorno: la pasta alla norma. Ecco cosa è successo durante la puntata del 10 aprile 2025 di Affari Tuoi.

Affari Tuoi, puntata 10 aprile 2025: cosa è successo

La partita di Ivan e Ornella comincia molto bene: con i primi sei tiri, pur perdendo i 30mila, 10mila e 15mila euro, eliminano anche i 100 euro, 0 euro e 75 euro, ma, soprattutto, il podio resta intatto. La prima offerta del Dottore è 39mila euro: "Grazie Dottore! li accetto! No, scherzo. Applausi, ragazzi!" è il commento del concorrente, entusiasta dell’alto valore del primo assegno. Poi Ivan usa uno dei suoi metodi scaramantici – una filastrocca che comprende le parole ‘balena’ e ‘cu*o’ – per scegliere quale pacco chiamare, e per concludere il ‘rito’ conta fino a 21: esce il numero 10, che è il giorno del compleanno della figlia Laura, e per questo pensa di saltare al pacco vicino, ovvero il 13. "Fai la filastrocca e poi non chiami il 10?" dice spiazzato il conduttore. Alla fine Ivan torna sui suoi passi e scopre che nel 10 ci sono 20mila euro.

Subito dopo, nel pacco del Piemonte, trovano la pasta alla norma ed è festa: è lo stesso Ivan a correre per consegnare la specialità alla pacchista. Una volta usciti dal tabellone i 5 euro, 10 euro, 5mila euro e 20 euro, il Dottore prima propone il cambio, rifiutato dalla coppia, poi offre 50mila e Iva commenta: "Il Dottore è bravo", ma Ornella gli fa notare che "Questo è il più piccolo dei pacchi rossi che abbiamo a disposizione", e poi aggiunge: "Una preziosissima offerta che in questo momento io non accetterei". Il concorrente decide di ascoltare la moglie, avvocato penalista, e trita l’assegno per poi eliminare i 200 euro con grande gioia di Stefano De Martino che, felice di come sta andando la partita, esulta: "Ma ti rendi conto?"

Ora il Dottore propone il cambio e Ivan, nonostante la moglie gli dica che potrebbe essere vantaggioso accettarlo, rinuncia a lasciare il suo numero e poi chiama il 15, giorno del "compleanno di Pasquale Romano" (15 marzo 1966), e scopre che al suo interno ci sono i 100mila euro. Ornella svela: "Questo era il numero che mi aveva indicato mia nonna Sara, ha 101 anni". L’offerta del Dottore scende a 45mila euro, ma il concorrente non ha dubbi: "Rifiuto!" Poi De Martino, vedendolo molto felice per l’andamento della partita, invita la coppia a frenare l’entusiasmo perché è il momento di fare "attenzione", e infatti subito dopo vanno via i 200mila euro. "Adesso il Dottore avrà preso il suo colorito naturale" scherza De Martino. L’offerta successiva è 35mila euro: "Perché scende?" chiede Ivan. "Hai trovato i 100mila e i 200mila, scende quindi il valore atteso del pacco" spiega il conduttore. Senza pensarci troppo, il concorrente siciliano fa tritare l’assegno e poi elimina i 50mila euro.

Sul tabellone restano i 50 euro, 500 euro, 75mila euro e 300mila euro e il Dottore offre ancora 35mila euro. Ivan ammette di essere un po’ confuso sul da farsi, ma decide di fare il tiro richiesto da PaSqualo tenendosi stretto il suo pacco. In seguito, arriva la batosta finale, del tutto inaspettata: nel pacco numero 6 di Armando, suo amico pacchista, ci sono 300mila euro e De Martino commenta: "Questo gioco è imprevedibile, un quarto d’ora fa c’era la festa…". "E vabbè, è un gioco" ricorda il concorrente prima di sentire il Dottore proporre nuovamente il cambio. "Che bravo il Dottore, e ti manda a casa senza soldi!" dice Ivan. Poi accetta il cambio e lascia il numero 2 per prendere l’1 dell’Abruzzo: all’interno del pacco pescato a inizio puntata ci sono 500 euro.

Nel gran finale restano 50 euro e 75mila euro. Ornella svela: "Mio marito è molto fortunato, ma non ho sensazioni, non sono affezionata al numero". Per Ivan, nel pacco 1 ci sono i 50 euro, ma alla fine fa una richiesta economica al Dottore che va dai 35mila ai 40mila euro. "Sono pochi però" dice quando Pasquale Romano offre soltanto 27mila euro. La moglie del concorrente lo spinge ad accettare i soldi e lui racconta: "In Sicilia c’è un detto importante: l’ultima parola è quella dell’uomo ed è ‘Sì, amore‘". Quindi l’offerta viene accettata, e solo dopo Ornella spiega perché ha insistito col marito perché non tritasse l’assegno: "Ora che abbiamo accettato, posso dirlo. Io ho un’ottima sensazione sul 13, per me i soldi sono lì!". De Martino, poi, ricorda: "Tra l’altro, all’inizio Ornella ha detto: ‘lo accompagno, altrimenti il Dottore lo lascia in mutande‘". Dopo la canonica manciata di secondi, la coppia scopre di avere nel pacco 75mila euro ma Ivan la prende con filosofia: "Va bene lo stesso dai, è stato bellissimo! Grande Stefano, sei simpaticissimo". Ornella, la cui espressione delusa è evidente, aggiunge: "Sei un vero professionista!"

Le polemiche sui social

La beffa nel finale della puntata del 10 aprile di Affari Tuoi porta i telespettatori a polemizzare sui social, in particolare su X (ex Twitter), dove in molti puntano il dito contro la moglie di Ivan, Ornella: "Guarda come stava questo oh. Da così a dover accettare 27k, avendo 75k in pacco", "E comunque lui era fortunato davvero, lei un po’ meno", "Partita perfetta ma non hanno saputo giocare", "Bisogna andare a giocare da soli. Oppure portatevi il cane", "Mi dispiace ma se lui avesse giocato da solo o con qualcun altro, avrebbe vinto molto di più".

E ancora: "Meno male che lei era lì per non lasciarlo in mutande", "Io non li vedo bene. Secondo me litigheranno", "Non sanno proprio giocare", "Che urto quando giocano i parenti prevaricando i partecipanti!", "Ben vi sta!! Il gioco lo doveva condurre il marito visto che era lui il concorrente e non la moglie! Mah", "Hanno i soldi e accettano la prima offerta che capita", "Lui non avrebbe mai accettato".

