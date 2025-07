Gilda Ambrosio è la nuova fiamma di De Martino? Lei rompe il silenzio: le sue parole (tenerissime) Dalla barca a Posillipo ai weekend a Porto Cervo: tra il conduttore e l’imprenditrice della moda cresce una complicità che forse va oltre la semplice amicizia.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Tra un sorriso con gli occhiali da sole, e una risata sul ponte della Santiago, la barca su cui Stefano De Martino ama navigare per il Mediterraneo quando può, sembra che il conduttore stia trascorrendo delle belle vacanze accanto a Gilda Ambrosio, con la quale appare sempre più frequentemente in pubblico. Ma gli scatti rubati raccontano soltanto una parte della storia. L’altra, decisamente più interessante, si evince dalle frasi che l’imprenditrice napoletana ha dichiarato alla stampa riguardo l’ex ballerino. Frasi che, di fatto, alzano il sipario su un rapporto diventato "speciale" ben prima che i paparazzi si accorgessero della loro alchimia.

Stefano De Martino e Gilda Ambrosio: gli indizi della relazione

Tra Stefano e Gilda il filo si è intrecciato anni fa, quando lui era ancora definito "l’ex ballerino" e lei stava lanciando The Attico. Da allora il tempo non ha fatto che consolidare una familiarità fatta di vacanze condivise, cene con amici selezionati e telefonate a orari insoliti. Chiunque frequenti la coppia sa che Gilda è parte integrante della routine di De Martino: lo affianca alle feste in villa, lo raggiunge a Roma dopo le dirette di Stasera tutto è possibile, gli tiene compagnia in barca quando il sole cala sul Golfo di Napoli. Un mosaico di momenti che, messi uno accanto all’altro, suonano più come un legame che come una semplice conoscenza.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Le parole che accendono i riflettori sulla possibile relazione

Fino a ieri le voci correvano senza conferme; oggi è la stessa Ambrosio a spostare l’asticella: "A Stefano voglio un bene infinito. È una delle persone più importanti della mia vita". Detto così, sembra una dichiarazione d’amore mascherata da cautela. E in effetti, quell’ "Infinito" forse stride con la "normalità" di un’amicizia qualsiasi, soprattutto se si somma al fatto che i due vengono regolarmente avvistati a Miami con Santiago o, come pochi giorni fa, a Porto Cervo per un fine settimana pieno di divertimenti e mare.

Le vacanze con amici

A bordo, la compagnia è sempre ampia: agli amici storici di Stefano si aggiungono gli imprenditori Tronelli, con cui Gilda discute di una possibile collaborazione tra The Attico e una linea di beachwear ecosostenibile. Tra una mano di burraco e una trattativa, il feeling tra i due si legge nei gesti estrapolati dalle foto: uno scambio di sguardi, un braccio che sfiora una spalla. Poco, ma abbastanza da attirare l’attenzione.

L’ostacolo del metodo De Martino

Chi conosce Stefano sa che non ama etichette. Nel 2018, commentando la stessa amicizia, confidò di: "Sfuggire in amore perché ha paura di legarsi". Oggi, davanti all’evidenza, preferisce ancora il basso profilo. Strategia comprensibile per un volto televisivo abituato a vedere ogni parola amplificata, ma che non basta più a tenere a bada la curiosità di chi segue la sua vita sentimentale con la stessa attenzione riservata ai palinsesti. L’impressione è che la verità stia in equilibrio tra ciò che si vede e ciò che si intuisce.

Potrebbe interessarti anche