Belen, dolce dedica per il compleanno del figlio Santiago: il gesto dell’ex ‘nemica’ Emma La showgirl argentina ha pubblicato sui social un messaggio commovente per i 12 anni di Santiago e non è mancata nemmeno la reazione della cantante.

Proprio oggi Santiago De Martino compie 12 anni. Il primogenito di Belen Rodriguez, nato dal matrimonio con Stefano De Martino, è ormai un adolescente e mamma e papà, senza mai dimenticare la sorellina Luna Marì, sono pronti a festeggiare con lui questo giorno speciale. Per l’occasione, Belen ha pubblicato sui social un post dedicato proprio al figlio con due immagini che lo ritraggono ora e quando era più piccolo e un dolce messaggio di auguri. Tra le tante reazioni social al post, non è mancata nemmeno quella dell’ex ‘nemica’ Emma Marrone. Scopriamo di più.

Belen, la dolce dedica a Santiago: "12 anni amore mio, come vola il tempo"

Nelle ultime ore, Belen ha pubblicato sui social una dedica dolcissima per il compleanno del figlio Santiago, scatenando gli auguri e le reazioni commosse di tantissime persone. "12 anni amore mio, come vola il tempo. Volevo sapessi che sono tanto ma tanto fiera di te, sei un ragazzo in gamba, con un cuore e una sensibilità gigantesca, sei divertente, sei curioso, sei romantico, sei entusiasta, sei leale, sei carismatico, sei creativo, e tutto il mio mondo è dentro i tuoi occhi. Te amo Santi, grazie per avermi resa mamma per la prima volta. Feliz cumpleaños", ha scritto la showgirl accanto alle foto che ritraggono il figlio. Un messaggio che, ancora una volta, mostra tutto l’amore di Belen per i suoi figli. E questo sarà sicuramente solo l’inizio dei grandi festeggiamenti per Santiago.

Dedica di Belen al figlio Santiago: arriva la reazione di Emma

Il post di Belen pubblicato sui social ha scatenato inevitabilmente tantissime reazioni e commenti. Sia i tanti follower della showgirl che molti colleghi del mondo dello spettacolo hanno infatti partecipato agli auguri per Santiago, anche se un ‘like’ in particolare ha attirato l’attenzione. Tra i ‘mi piace’ al post troviamo infatti anche quello di Emma Marrone. Per chi non lo ricordasse, la relazione tra Emma e Stefano è finita proprio nel momento in cui De Martino si è innamorato di Belen. Per molto tempo, le due donne sono quindi state etichettate come ‘nemiche’, nonostante non abbiano in realtà mai manifestato astio l’una nei confronti dell’altra. Al contrario, entrambe si sono sempre dimostrate molto mature, e in grado di andare oltre il più classico dei cliché.

Ad oggi, Emma e Stefano sono grandi amici (come dimostrato anche durante la partecipazione della cantante a Stasera Tutto è Possibile) e tra le due donne pare non vi sia alcun tipo di rancore. Ciò che è stato è stato e, oggi, anche Emma ha voluto esprimere la sua felicità per questo giorno speciale dedicato a Santiago.

