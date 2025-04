Stefano De Martino, la nuova casa romana e il trasloco per Affari Tuoi (con fuoristrada di lusso) Dopo un periodo passata in hotel, il conduttore di Affari tuoi ha ufficialmente ultimato il trasferimento nella sua nuova dimora della Capitale.

Da ormai diverso tempo, Stefano De Martino continua a fare avanti e indietro tra Roma, dove registra Affari Tuoi, e Milano, dove abita il figlio Santiago De Martino con la mamma Belen Rodriguez. Inizialmente, sembrava che Stefano non avesse intenzione di prendere casa nella capitale, accontentandosi dell’alloggio in hotel per il periodo di permanenza, ma ora le cose sembrerebbero essere cambiate. Nelle ultime ore, infatti, il conduttore è stato fotografato mentre ultimava il suo trasloco nella nuova casa: scopriamo di più.

Stefano De Martino alla conquista del quartiere Prati

Ebbene sì, i paparazzi del noto settimanale Oggi hanno fotografato il talentuoso Stefano De Martino mentre concludeva il trasloco fai da te nella sua nuova casa romana, situata nel noto quartiere Prati. In particolare, il conduttore di punta di casa Rai è stato paparazzato mentre svuotava il suo fuoristrada Mercedes (dal valore di circa 200 mila euro, non certo due spicci) dalle ultime valigie.

Probabilmente stanco di alloggiare in hotel, Stefano ha quindi deciso di prendere una casa in affitto nella Capitale per potersi sistemare comodamente quando si trova a Roma per lavoro. Come riporta il settimanale Oggi, la nuova abitazione sarebbe anche vicina al Teatro delle Vittorie, dove viene registrato Affari Tuoi. Dunque una posizione strategica (scelta a puntino) che permetterà a De Martino di organizzarsi al meglio tra vita e lavoro.

Stefano De Martino e la casa regalata ai suoi genitori

Rimanendo sempre in tema case, pare che anche a Milano Stefano De Martino sia in affitto all’interno della sua abitazione, e che la sua unica casa di proprietà sia invece una villa a Posillipo con accesso al mare (mica male, direbbero molti). A questo va poi ad aggiungersi anche la casa che De Martino ha comprato ai suoi genitori per ripagarli di tutti i sacrifici fatti nei suoi confronti.

Poterli ripagare di tutto è sempre stato uno dei suoi più grandi desideri ed essere riuscito a regalargli una casa è stata per lui una grandissima soddisfazione. "È stato il momento di restituzione di tutti i sacrifici. Credo sia nell’ambizione di tutti noi figli, provare a dare qualcosa indietro rispetto all’amore smisurato dei genitori. È stata una delle cose che avevo in mente di fare e fortunatamente ci sono riuscito", aveva rivelato lo stesso De Martino ospite da Bruno Vespa. Nonostante i tantissimi impegni lavorativi, Stefano De Martino non perde un attimo per tornare sia dal figlio Santiago che dai suoi amati genitori, legami che per il conduttore contano (giustamente) più di ogni altra cosa.

