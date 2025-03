Stefano De Martino ed Emma Marrone sempre più vicini: Belen Rodriguez reagisce così La cantante e il conduttore hanno passato insieme un’altra splendida serata e la reazione dell’ex moglie di quest’ultimo non è passata inosservata.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

Per la gioia dei loro tantissimi fan, Stefano De Martino ed Emma Marrone appaiono sempre più vicini. I due ragazzi in passato hanno avuto un’intensa storia d’amore, poi giunta al termine nel momento in cui De Martino si è innamorato di Belen Rodriguez durante la loro partecipazione come ballerini professionisti ad Amici di Maria De Filippi. Nonostante il passare degli anni e le strade diverse, De Martino ed Emma hanno però continuato a mantenere un rapporto d’amicizia molto solido che negli ultimi tempi sembra essersi rafforzato ancora di più. Nelle ultime settimane, i due sono stati avvistati più volte a cena insieme, con tanto di condivisione del momento sui social, e non è mancata nemmeno la reazione di Belen Rodriguez: scopriamo di più.

De Martino ed Emma (ancora) a cena insieme: la reazione di Belen

Di recente ha scatenato l’immensa gioia dei fan la notizia della partecipazione di Emma Marrone all’ultima puntata di Stasera tutto è possibile, fortemente voluta proprio dal conduttore Stefano De Martino. Ma ancora non è tutto, perché oltre a registrare insieme la puntata, nelle ultime settimane Stefano ed Emma sono andati a cena insieme più volte, sempre accanto ad altri amici come Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina, Settembre, Federica Nargi e Adelaide, la sorella di Stefano, con tanto di foto e video pubblicati anche sui social. Nelle immagini è evidente la loro complicità, tra risate, amici, vino, buon cibo e musica.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La stessa Emma ha dedicato alla serata un post social con diverse immagini e la didascalia: "Quando ti fa male la faccia perché hai riso tantissimo, allora è tutto giusto". Ma ciò che è saltato maggiormente all’occhio è stato il ‘mi piace’ lasciato da Belen Rodriguez alle immagini della cantante salentina. Un segno di grande maturità e soprattutto di una guerra che, come le due donne hanno più volte dimostrato, è sempre stata solo negli occhi degli altri. Con questo piccolo gesto social, l’ex moglie di De Martino ha dimostrato nuovamente come tra lei ed Emma vi sia un rapporto disteso e che ciò che è accaduto in passato non deve per forza influire sul futuro.

Da Martino ed Emma: i fan sperano nel ritorno di fiamma

In tutto questo i tantissimi fan di Emma e Stefano continuano a sperare che tra loro possa esserci un ritorno di fiamma anche se, avendoli seguiti per tutti questi anni, sanno bene che l’ipotesi è abbastanza improbabile. I due hanno più volte sottolineato di aver mantenuto un rapporto di grandissimo affetto, amicizia e stima reciproca, ma nulla di più. Ed è proprio ciò che hanno dimostrato anche di recente passando splendidi momenti insieme come due amici ‘dei vecchi tempi’.

Potrebbe interessarti anche