Belen Rodriguez sbotta dopo depressione e hater: “Ho ripreso in mano la mia vita” Belen Rodriguez svela il difficile periodo vissuto tra depressione e hater. Ora è pronta a ripartire con nuove consapevolezze.

Negli ultimi mesi, Belen Rodriguez è tornata a far parlare di sé non solo per i suoi progetti professionali come Only Fun Comico Show con i Panpers, ma anche per un periodo difficile che ha dovuto affrontare. In un’intervista rilasciata a Repubblica, la showgirl argentina ha raccontato il momento di crisi che l’ha portata ad allontanarsi dalla scena mediatica e dai social. Un periodo segnato da depressione, attacchi degli hater e persino uno stalker, che l’ha costretta a ripensare alle sue priorità e al modo in cui gestisce la sua immagine pubblica.

La pressione costante del mondo dello spettacolo, infatti, ha avuto un impatto profondo sulla sua vita, tanto da farle riconsiderare la propria esposizione mediatica. "Da giovane vivi con più leggerezza, ma da grande diventa come un hater nella tua vita. Raccontano idiozie o verità che non vorresti fossero messe in piazza. Oggi sono molto più riservata", ha confessato Belen Rodriguez.

Belen Rodriguez ecco com’è rinata dopo la crisi

Belen Rodriguez ha spiegato di aver vissuto un anno particolarmente difficile, durante il quale si è chiusa nel silenzio. Tuttavia, nonostante la sua assenza dalle scene, il suo nome ha continuato a riempire le pagine dei giornali. "Durante l’anno in cui sono stata male, sono rimasta in silenzio. Ma la gente non se n’è accorta, continuavo ad apparire sui giornali", ha raccontato la showgirl.

Superare quel momento non è stato facile, ma è stato proprio il lavoro a darle la spinta per rialzarsi. "Quando stai male pensi solo a quello. Ho ripreso il lavoro per non lasciare lo spirito in quel buco nero. Ringrazio chi mi ha dato la possibilità di tornare e sono grata per la comprensione, in qualche momento non ero la Belen di sempre", ha dichiarato.

Un altro aspetto che ha toccato durante l’intervista è il rapporto del figlio con i social. Essendo un personaggio pubblico, Belen Rodriguez sa quanto possa essere difficile gestire l’esposizione mediatica e cerca di proteggere la sua famiglia da eventuali eccessi. Infine, non poteva mancare un riferimento a Maria De Filippi, una figura chiave nella sua carriera. Anche se oggi i loro contatti sono meno frequenti, Belén non dimentica quanto sia stata determinante per il suo successo: "Ha creduto in me e mi ha offerto grandi possibilità".

Dopo un periodo turbolento, Belen Rodriguez è pronta a guardare avanti, con una nuova consapevolezza e una maggiore attenzione a sé stessa, oltre che una nuova avventura professionale che le sta dando le prime soddisfazioni.

