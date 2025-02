Stefano De Martino, la dedica (dolcissima) dell’ex Emma Marrone: “Bravo Step”. E il web si scioglie Ieri sera la cantante ha assistito allo spettacolo "Meglio Stasera", portato dal conduttore sul palco del Brancaccio. Dolcissime le parole che gli ha dedicato su Instagram.

Non è un ritorno di fiamma, ma è bello lo stesso. Il messaggio che Emma Marrone ha regalato a Stefano De Martino, suo ex storico ai tempi di Amici, testimonia l’affetto (profondo) che ancora esiste tra i due. Ieri sera il conduttore di Affari Tuoi era al Teatro Brancaccio di Roma, dove ha portato sul palco il suo spettacolo "Meglio Stasera". E tra il pubblico in sala, nelle prime file, c’era proprio l’ex fiamma Marrone. Così orgogliosa del percorso di De Martino da dedicargli un post davvero speciale su Instagram. Che ha scatenato subito le fantasie del web. Ecco qui sotto tutti i particolari.

Stefano De Martino, il dolce messaggio di Emma Marrone

Nella serata di ieri, sabato 8 febbraio, il conduttore Stefano De Martino ha portato a Roma lo spettacolo "Meglio Stasera". Tutto esaurito al Brancaccio, ovviamente, con oltre mille persone a fare il tifo per l’ex ballerino in platea. Ma la vera notizia è che tra i presenti, vicinissima al palcoscenico, c’era pure l’ex storica di Stefano: Emma Marrone. I due si erano innamorati ai tempi di Amici, nel 2009. Poi una relazione bellissima, durata fino al 2012, e messa in crisi (pare) dall’arrivo di Belen Rodriguez nella vita del presentatore.

Ma se l’amore si è spento, è evidente che a legare Emma e Stefano resiste ancora qualcosa. In fondo lo aveva dichiarato lo stesso De Martino, ospite del podcast BSMT lo scorso settembre. "Nel mio carattere non esiste che due persone che si sono amate non si vogliano più bene", aveva spiegato. "L’idea che tu con una persona ci dormi, ci fai l’amore, ti confidi, ci cresci e poi ad un certo punto come succede ti separi, cioè non far parte più della vita dell’altro per me è una cosa proprio crudele".

E così ieri sera si sono ritrovati. Stefano sul palco ed Emma a fare il tifo. Con tanto di post al miele condiviso su Instagram per celebrare la serata. Un video breve, tra le storie della cantante, ripreso mentre De Martino si esibiva sulle note de "La leva calcistica della classe ’68", di Francesco De Gregori. "Un giocatore lo vedi dal coraggio. Bravo Step", ha scritto Emma sotto la clip. Ci ha messo anche l’emoticon di un cuore, tanto per sottolineare l’affetto nei confronti del performer napoletano. E il web sembra aver gradito parecchio. "Non ero pronta, aiuto", è stato il commento di un’utente estasiata su X. Sorpresa inattesa, certo. Ma davvero bellissima.

