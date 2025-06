Amici, Celentano su De Martino: “Io e lui, scontri pazzeschi”. Il giudizio mai accettato dal conduttore Ospite del podcast di Marcello Sacchetta, la prof. del talent ha ripercorso i suoi inizi e il lavoro svolto nella Scuola. Poi il commento inaspettato sul conduttore Rai.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

Alessandra Celentano è stata ospite, di recente, del podcast In Camerino condotto da Marcello Sacchetta. E le rivelazioni dell’insegnante di Amici sono state piuttosto ‘pesanti’. Ha negato, in un certo senso, la nomea di ‘dura’ che le è stata attribuita negli anni. E ha ripercorso i suoi inizi, svelando quale sarebbe stato il suo piano di riserva, nel caso in cui la danza non avesse funzionato. Poi sono arrivati anche commenti (piuttosto lusinghieri) rivolti all’ex ballerino Stefano De Martino. Scopriamo qui sotto tutti i dettagli dell’intervista.

Amici, la confessione di Alessandra Celentano

Ospite di Marcello Sacchetta, Alessandra Celentano ha rivelato al podcast In Camerino aspetti di sé mai raccontati prima. Innanzitutto, la prof. di Amici ha ripercorso i suoi inizi: "Il mio piano b era studiare medicina, mio papà aveva un’enciclopedia infinita, non so quanti volumi. Ero appassionata e credo che avrei intrapreso quella strada". Ma per fortuna tutto è andato per il verso giusto. E da anni, ormai, Alessandra fa il bello e il cattivo tempo nella Scuola di Maria De Filippi. Anche se in molti la ‘accusano’ di essere troppo dura.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

"Io penso di essere molto generosa nei confronti dei ragazzi", ha sottolineato però la Celentano, "noi abbiamo in mano le loro vite. Attraverso quello che tu trasferisci sia da un punto di vista tecnico, che di modo di pensare, tu porterai un allievo a prendere una strada piuttosto che un’altra…al di là delle doti fisiche c’è un atteggiamento che va forgiato…noi trasferiamo tutto questo ai ragazzi e nel momento in cui li illudi, gli fai credere che possono arrivare, gli fai solo del male, e quindi io ci vedo molta generosità nell’essere così dura".

E ancora, il credo di Alessandra Celentano è emerso molto chiaramente nell’intervista a In Camerino. "I ragazzi hanno bisogno di regole, di disciplina, dei no, perché solo così cresceranno", ha proseguito l’insegnante. "Se tu sei sempre in vacanza, la vacanza non te la godi, se invece lavori sodo la vacanza sarà un premio grandissimo. All’inizio per i ragazzi e anche per il pubblico è difficilissimo da capire, però io sento che questo è proprio un dovere. Di solito dicono che sono cattiva, credo che ci voglia un po’ più di serenità, non sono mai i ragazzi che sbagliano, ma gli adulti, se sono troppo permessivi…A volte è spiacevole che venga frainteso il mio atteggiamento, ma so che è la strada giusta e non mollo, poi ho un carattere abbastanza forte".

Le soddisfazioni di Alessandra Celentano ‘oltre’ Amici

Il suo percorso da insegnante nella Scuola di Amici, come la Celentano ha spiegato, è stato costellato di successi. Per lei e per gli allievi che hanno incrociato la sua strada. "Io ho un po’ la mania del perfezionismo", ha ammesso a questo proposito Alessandra, "però non penso di aver sbagliato perché ho avuto tanti riscontri da parte di ragazzi che al momento hanno sofferto e mi hanno detestato, ma poi hanno capito quasi sempre. Mi hanno ringraziato e hanno preso la strada giusta e queste sono grandi soddisfazioni. Praticamente tutti lavorano, chi primo ballerino, solista, corpo di ballo, ma lavorano tutti. Ho sempre sentito grande stima da parte di chi ho di fronte e se non fosse così non ci potrebbe essere uno scambio di qualsiasi cosa".

Le parole di Alessandra Celentano su Stefano De Martino

Per concludere, Alessandra Celentano ha intavolato un confronto tra il suo intervistatore, Marcello Sacchetta, e l’ex fenomeno di Amici Stefano De Martino. "Tra te e Stefano De Martino preferisco Stefano, non ho avuto ombra di dubbio", ha sentenziato la prof. "Con lui abbiamo avuti scontri pazzeschi, tu non sei stato un allievo per questo ti permetto di darmi del tu, prima abbiamo un po’ giocato, però sono molto attenta alla forma. C’è stata un’occasione in cui Stefano si era buttato per terra perché era incredulo di quello che avevo detto perché avevo un’idea su di lui e lui faceva fatica ad accettarla, poi come sempre ho avuto ragione e sono molto contenta per la bellissima carriera che sta facendo, è molto versatile. Non mi sono sbagliata con lui così come non mi sono mai sbagliata con nessuno".

Potrebbe interessarti anche