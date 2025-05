Affari Tuoi, Valeria si 'butta' ma trionfa il Dottore e sui social impazza la polemica: "Sempre a rifiutare" Nella puntata del 24 maggio, la partita di Valeria e Alice comincia bene ma le due sorelle finiscono alla Regione Fortunata ed è caos sul web: cosa è successo

Affari Tuoi di Stefano De Martino torna per una nuova puntata su Rai Uno sabato 24 maggio 2025. A giocare è Valeria, concorrente della regione Abruzzo e Social Media Manager e istruttrice di ginnastica ritmica di professione. Tra le mani ha il pacco numero 10 e al suo fianco, per aiutarla nella sfida contro il Dottore Pasquale Romano, c’è la sorella Alice, anche lei istruttrice di ginnastica ritmica. Prima di cominciare, come sempre, Thanat porta in studio la specialità del giorno, che sono le ferratelle. Ecco cosa è successo nella puntata del 24 maggio di Affari Tuoi.

Affari Tuoi, puntata 24 maggio 2025: cosa è successo

Cosa è successo ad Affari Tuoi nella puntata dedicata a Valeria e Alice? La partita non comincia nel migliore dei modi, perché perdono subito i 100mila euro e 15mila euro, oltre a Gennarino, 100 euro, 1 euro e 50 euro. Il Dottore, che ha sempre avuto problemi con le concorrenti sorelle per via della complicità che lega questo genere di coppia, offre 36mila euro e Valeria dice di essere consapevole che sono tanti soldi: "Conosco il sacrificio di ogni centesimo di questi 36mila euro", ma ringrazia e rifiuta la prima offerta. Assegno tritato e si passa alla consueta tripletta: 10 euro, 50mila euro, 200 euro escono dal tabellone. A questo punto il Dottore fa una seconda offerta perché Valeria – quando le viene chiesto di decidere tra cambio e offerta – spiega che in realtà non crede nei numeri, né ha fatto sogni su di essi e quindi preferisce un assegno. Poi quest’ultima, vedendo 40mila euro sul piatto, commenta: "Sono molti soldi, ma rifiuto" e il pubblico in studio esulta e poi urla il suo nome.

Subito dopo vanno via 30mila euro, 10mila e 500 euro. Torna alla carica il Dottore chiedendo alla concorrente, per la seconda volta, di scegliere tra cambio e offerta: "Sento che a me questo numero piace, quindi offerta" risponde Valeria, che poi ha la possibilità di accettare ben 50mila euro ma li rifiuta perché "Mai visti tanti soldi tutti insieme, tanti soldi ma si deve giocare. O la va o la spacca". Per un tiro, le sorelle puntano sul 3 della Campania che contiene 20mila euro. Il Dottore torna all’offerta precedente, 50mila euro, e la concorrente rifiuta nuovamente i soldi, spiegando che "Io sono una di quelle che si butta di testa, alcune volte si fa male e a volte no, ma questa adrenalina mi tiene viva. Grazie ma rifiuto".

Subito dopo punta sul 14 perché "mi chiama", ma ammette che non l’avrebbe mai preso col cambio. Nel pacco però ci sono ben 300mila euro e il conduttore sottolinea: "Mi rincuora che non lo avresti scelto in ogni caso". Ora il Dottore propone il cambio e Valeria racconta: "Adesso il cambio è svantaggioso, anche se in realtà c’è un numero che mi chiama. Due persone differenti mi hanno detto lo stesso numero che effettivamente mi rimbomba nella testa dall’inizio di questo percorso ad Affari Tuoi. Quando ho visto il 10 però, mi ha dato qualcosa, quindi rifiuto". E si prosegue la partita col pacco 10. Nel 2 del Molise però trovano 75mila euro e De Martino ricorda che sul tabellone ci sono solo 200mila euro (oltre i 5mila): "Siamo appesi a quei 200mila euro, tutto il resto è noia". La nuova offerta, 20mila euro, non convince Valeria a fermarsi: "Rimango dell’idea che voglio giocare e andare avanti". Finalmente le due sorelle trovano le ferratelle e il conduttore decide di rubarne una e dividerla con le protagoniste della serata.

Chiama il Dottore e Valeria e Alice valutano se chiedere il cambio o un’offerta, ma la concorrente si dice indecisa e poi decide di lasciare il numero 10 per prendere il 6. Una volta sbirciato nel pacco successivo, De Martino dice "maledetto, lo sapevo. Anche stasera non ho capito niente!" Ma è uno scherzo: nel pacco ci sono 0 euro e l’entusiasmo è a mille. A questo punto il Dottore offre 36mila euro, considerata da Alice "una bella offerta, visto i pacchi sul tabellone (20 euro, 5mila e 200mila, ndr)". L’offerta viene rifiutata e la sorella consiglia alla concorrente di fare ciò che sente. Si arriva al gran finale con 5mila e 20 euro, ma Valeria sceglie di andare alla Regione Fortunata, dopo aver scoperto che nel suo pacco c’erano 20 euro. Le sorelle puntano prima sulla Puglia e poi sull’Emilia Romagna, perché dal centro Italia in su – parte del Paese valutata da Alice – è quella che ispira di più Valeria. Al termine della partita, scoprono che la Regione Fortunata è il Veneto e De Martino commenta: "Questa sera il Dottore ha avuto la meglio con le nostre sorelle. Un gioco, e abbiamo giocato!". "Ma sì" conclude Valeria col sorriso.

Le polemiche sui social

Dopo la puntata del 24 maggio 2025 di Affari Tuoi, non mancano le polemiche/reazioni sui social: "Siete riuscite ad infrangere anche il detto che ‘le sorelle sono il problema peggiore del dottore’!", "Rifiuta tante offerte con eccessiva decisione, fino a 50.000 €, finisce alla regione fortunata e non vince nulla…", "Brutta partita", "Ma perché sempre il Veneto?", "Si ma se non ascolti neanche un consiglio per fare la spavalda, gioca da sola", "Quel demone di sdm che fa ballare anema e core come avessero vinto soldi e poi avevano 20€, la morale: MAI festeggiare prima", "Che facce inquietanti che fa", "Dottore ma fammi capire: sai che nel loro pacco non c’è un c.zz e a pochissimi pacchi dalla fine offri il cambio…. ringrazia che ti è andata bene ma ricordati che i soldi sono anche ….nostri", "Ah, come si gode. Sempre a rifiutare".

