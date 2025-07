Stasera in tv (3 luglio), Milo Infante chiude Ore 14 sera, Bisciglia riparte contro Raoul Bova I programmi top da vedere in tv giovedì 3 luglio 2025: su Rai 3 c'è Ore 14 Sera di Milo Infante, mentre su Canale 5 inizia Temptation Island di Bisciglia.

A cosa assisteremo questo giovedì 3 luglio 2025? Se non sapete cosa scegliere tra le varie proposte delle reti più importanti, rivediamo le serie, i programmi e i film più attesi della serata.

Stasera in tv (e luglio), cosa vedere: Ore 14 sera contro Temptation Island

Giovedì 3 luglio in prima serata si rinnova la solita sfida tra Rai 2 e Canale 5, che puntano su due programmi amati ma molto diversi. Su Canale 5 inizia l’appuntamento con Temptation Island, il reality più discusso dell’estate, con falò sempre più tesi e nuove coppie pronte a mettersi alla prova tra lacrime, tradimenti e tentazioni, con la guida di Filippo Bisciglia che anche quest’anno si candida a essere il dominatore assoluto dell’estate televisiva. L’edizione 2024, ricordiamolo, fu uno strepitoso successo di pubblico. Non dimentichiamo però che c’è anche Don Matteo, su Rai 1, che nonostante si tratti di repliche continua a garantire percentuali di share altissime (17%, la scorsa settimana) grazie alla forza del personaggio portato sullo schermo da Raoul Bova. Dall’altra parte Rai 2 sperimenta per l’ultima volta Ore 14 Sera, versione serale del programma di Milo Infante: cronaca, attualità e inchieste con lo stesso taglio diretto del daytime e una formula che sta garantendo ottimi ascolti ma anche qualche critica sui social. Quela in onda oggi sarà la quarta e ultima emissione serale del programma.

Su Rai 3 invece spazio alla memoria con Signor Faletti, il documentario dedicato a Giorgio Faletti che ne ripercorre carriera e trasformazioni, da comico di successo a scrittore da milioni di copie, passando per la musica e il cinema. Italia 1 punta sull’azione con Hunter’s Prayer – In fuga, un thriller ad alta tensione con Sam Worthington nei panni di un killer in crisi, costretto a proteggere la sua prossima vittima. Rete 4 sceglie invece un grande classico firmato Clint Eastwood: Potere assoluto, tra politica, omicidi e segreti di stato.

Per chi cerca alternative più classiche, ci sono anche diverse opzioni sul fronte cinema. Su Iris va in onda Alaska, un’avventura drammatica su due fratelli in cerca del padre tra la natura selvaggia dell’Alaska. Su 20 si torna alla fantascienza con The Island, in cui Ewan McGregor e Scarlett Johansson scappano da una realtà distopica sull’orlo del collasso. Su La 5, infine, l’appuntamento è con il romanticismo scandinavo firmato Inga Lindström: Semplicemente amore, tra paesaggi svedesi e storie d’amore sempre apprezzate.

