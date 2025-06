Ascolti TV, sabato 7 giugno 2025: “Chi Può Batterci?” delude. Vince la replica dei Pooh Marco Liorni con il nuovo programma perde la prima serata contro il programma dei Pooh, tutti gli ascolti tv del 7 giugno.

La serata televisiva di sabato 7 giugno ha offerto ai telespettatori italiani un bouquet molto eterogeneo, nel pieno di un periodo estivo che tradizionalmente vive di repliche, sperimentazioni e qualche tentativo di novità. Su Rai1 è andato in onda il nuovo varietà Chi Può Batterci? condotto da Marco Liorni, su cui la rete ammiraglia aveva riposto notevoli aspettative per cercare di ravvivare una fase di palinsesto solitamente meno brillante. A sfidarlo, su Canale5, è bastata invece la replica del concerto evento Pooh – Noi Amici per Sempre, mentre le altre reti proponevano un mix di film, approfondimenti e sport.

Alla fine, a conquistare la vetta degli ascolti è stata proprio la replica dei Pooh su Canale5, che ha raccolto davanti al video 2.045.000 spettatori pari al 16.8% di share, confermando ancora una volta l’enorme affetto che il pubblico nutre per la storica band italiana. Rai1, con il suo nuovo tentativo di intrattenimento del sabato sera, si è fermata invece a 1.860.000 spettatori, con uno share del 13.8%, un risultato che segna un evidente passo indietro rispetto alle attese e ai precedenti tentativi della rete di costruire un sabato sera competitivo in assenza dei grandi show invernali.

Nel resto della programmazione, su Rai2 la finale playoff di Serie C tra Pescara e Ternana ha registrato 716.000 spettatori (5.6%), mentre Italia1 con The Amazing Spider-Man ha ottenuto 1.060.000 spettatori pari all’8.2%. Su Rai3 Sapiens – Un Solo Pianeta ha interessato 696.000 spettatori (5.2%), Rete4 con Unknown – Senza identità ha totalizzato 812.000 spettatori (6.1%) e La7 con In Altre Parole ha raccolto 850.000 spettatori (5.8%). A seguire, sulle altre reti, ascolti più frammentati: su Tv8 Albania-Serbia (451.000 – 3.1%), sul Nove Accordi & Disaccordi (354.000 – 2.8%), sul 20 Spia per caso (284.000 – 1.9%), su Rai4 Black Box (213.000 – 1.5%), su Iris Il buio nell’anima (389.000 – 2.8%), su RaiMovie Botte di Natale (228.000 – 1.6%), su La5 Inga Lindstrom – Il suono della nostalgia (221.000 – 1.9%) e su TopCrime Maigret – Omicidio a Ferragosto (271.000 – 1.9%).

Il risultato di Chi Può Batterci? rappresenta un segnale chiaro per Viale Mazzini: il pubblico del sabato sera estivo resta difficile da conquistare con proposte nuove che non riescono a intercettare immediatamente il gusto e le abitudini degli spettatori. Un esito che pesa anche sul percorso di Marco Liorni, volto su cui la Rai sta comunque continuando a investire. Liorni, infatti, ha appena concluso con ottimi risultati una stagione molto positiva de L’Eredità, conquistando pubblico e critica nella difficile eredità lasciata da Flavio Insinna. Adesso tornerà presto sul piccolo schermo alla guida di Reazione a Catena, programma estivo da sempre tra i più solidi della programmazione Rai, mentre l’esperienza di Ora o mai più prima, e ora di Chi Può Batterci?, mostrano che il terreno dell’intrattenimento serale generalista rimane, per il momento, più accidentato.

In sintesi: la Rai cerca di trovare la giusta collocazione e il giusto progetto per valorizzare Marco Liorni, che si conferma forte nei quiz quotidiani e nei format consolidati, ma che fatica ancora a imporsi nel prime time con prodotti sperimentali e varietà di nuova concezione.

