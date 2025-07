Stasera in tv (10 luglio): Raoul Bova si scontra con le 'tentazioni' di Filippo Bisciglia Ripercorriamo tutti gli appuntamenti della prima serata di oggi: dai tanti film in onda sui principali canali, a Bova in Don Matteo e Temptation Island.

A cosa assisteremo stasera in tv giovedì 10 luglio 2025? Se non sapete cosa scegliere tra le varie proposte delle principali reti, rivediamo le serie, i programmi e i film più attesi della serata.

Stasera in tv (10 luglio), cosa vedere: da Don Matteo a Temptation Island

Giovedì 10 luglio il prime time televisivo offre un mix piuttosto vario, ma la sfida più interessante si gioca come sempre tra Rai 1 e Canale 5. Da una parte Don Matteo, un vero e proprio mostro sacro della tv italiana, ora con l’affascinante Raoul Bova protagonista. dall’altra Temptation Island, il reality campione di ascolti con Filippo Bisciglia al timone che in estate diventa praticamente un un rito collettivo per un numero impressionante di fan. È una competizione un po’ sbilanciata, ammettiamolo: perché da una parte ci sono le repliche dell’iconica fiction, mentre sul quinto canale assisteremo a delle assolute novità sulla vita nel resort delle chiacchierate coppie protagoniste. Una storia che si sa già come va a finire, ma rassicurante, e chi invece si butta nel caos di relazioni sull’orlo del tracollo. Sfida complessa.

Mentre questi due programmi si contendono il grosso dell’attenzione, sugli altri canali non mancano comunque proposte interessanti. Su Rai 2 torna Delitti in paradiso, la serie ambientata nei Caraibi dove anche un omicidio riesce a sembrare quasi leggero con le atmosfere da commedia che illuminano tutto. Oltre ovviamente a delle location da sogno. Su Rai 3, invece, si cambia completamente registro con Colpo di dadi, un thriller che mette al centro l’amicizia e la fiducia di due uomini, nel momento in cui uno di loro si innamora dell’amante dell’altro. Italia 1 si affida con sicurezza a Jason Momoa con Braven – Il coraggioso, action dal tocco fantasy e ricco di tensione. Più profondo il film scelto da Rete 4, Il Corriere – The Mule con Clint Eastwood, una storia di redenzione e solitudine attraverso la vita di un anziano uomo in crisi.

E per chi ama il cinema anche fuori dai grandi canali, ci sono altre opzioni interessanti. Su Iris c’è All is lost – Tutto è perduto, un film poco parlato, ma con un gigantesco Robert Redford solo in mezzo al mare. Su 20 si torna all’azione con Dredd – Il giudice dell’Apocalisse, per chi vuole un po’ di distopia estrema. Su La 5 invece, come da tradizione, spazio al romanticismo con Inga Lindström – Coincidenze del destino, perfetto per chi vuole chiudere la giornata con una storia d’amore nordica.

