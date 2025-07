Stasera in tv (4 luglio): Amadeus anticipa lo scontro tra Carlo Conti e Gianluigi Nuzzi Programmi tv stasera, cosa vedere oggi (venerdì 4 luglio): dai talk come Quarto Grado, alla musica dei Tim Summer Hits, passando per il gioco di The Cage.

Sei indeciso su cosa guardare stasera in TV, venerdì 4 luglio 2025: ecco 10 cose da vedere in una prima serata che si appresta a essere ricca e variegata di proposte d’ogni tipo: dai grandi talk ai film internazionali. Ecco il meglio dei palinsesti in chiaro di questo venerdì, che si appresta a stupirci con grandi appuntamenti.

Stasera in tv (4 luglio), cosa vedere: Tim Summer Hits contro Quarto Grado e The Cage

In prima serata il 4 luglio 2025 la televisione italiana offre un ventaglio piuttosto variegato di proposte. Intanto bisogna notare come TIM Summer Hits su Rai 1 si presenti come la scelta più leggera e festosa del prime time. Il programma, giunto alla quarta e ultima puntata, porta sul palco di Piazza del Popolo a Roma una lunga carrellata di artisti italiani, in quello che ormai è diventato un appuntamento fisso dell’estate. Con la conduzione di Carlo Conti e Andrea Delogu, lo show punta tutto sull’energia della musica dal vivo. Completamente su un altro piano si muove invece Quarto grado, in onda su Rete 4, che anche in piena estate non rinuncia al suo taglio d’inchiesta e cronaca nera. A inserirsi tra questi due estremi c’è The Cage – Prendi e scappa su Nove, il nuovo game show di Amadeus con Giulia Salemi, che miscela quiz e azione con una dinamica di corsa contro il tempo.

Il resto dei palinsesti si completa con Rai 2 va in onda Il Settebello – Nel cuore della leggenda, un omaggio alla storica squadra di pallanuoto italiana, mentre Rai 3 trasmette I cento passi, film simbolo dell’impegno civile e della lotta alla mafia. Canale 5 resta su toni più leggeri con Paperissima Sprint, mentre Italia 1 propone il film catastrofico Into the Storm, che punta tutto sull’effetto spettacolare e le scene d’azione ad alta tensione.

A margine ricordiamo anche i canali specializzati nelle pellicole: su Iris andrà in onda Striptease, su TwentySeven ci sarà Terapia e pallottole, e su Cine 34 verrà trasmesso Vita Smeralda. Scelte che strizzano l’occhio a chi preferisce il cinema, anche se in tutti e tre i casi si tratta di titoli piuttosto noti, che vanno a colpo sicuro. Una prima serata quindi con offerte molto diverse tra loro, che animeranno la scelta del pubblico.

