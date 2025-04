Marco Liorni rimpiazza Carlo Conti dopo il flop su Rai1: L’Eredità contro Maria De Filippi (ma finirà male) Con la chiusura anticipata di Ne Vedremo Delle Belle sarà un nuovo speciale del game show a sbarcare nella prima serata del sabato: la decisione Rai

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Marco Liorni torna a sfidare Maria De Filippi. Dopo il flop di Ne Vedremo delle Belle di Carlo Conti (costretto alla chiusura anticipata per gli ascolti deludenti), infatti, sarà un nuovo speciale de L’Eredità a sbarcare nella prima serata del sabato di Rai 1 e a provare a battagliare con Amici. Stando a quanto riportato da Hit su Substack, Rai avrebbe dunque deciso di non alzare bandiera bianca e di contrastare il dominio di Canale 5 con il suo game show di punta. Scopriamo tutti i dettagli.

L’Eredità in prima serata: la decisione e il calendario Rai (dopo il flop di Carlo Conti)

Come ammesso amaramente anche da Carlo Conti, Ne Vedremo delle Belle si è rivelato un flop in termini di ascolti e il suo ‘esperimento’ si chiuderà in anticipo, con l’ultima puntata prevista prima di Pasqua. La sfida contro Maria De Filippi e la sua macchina macina-ascolti Amici 24 si è rivelata impossibile anche per il conduttore toscano, che arrivava dai numeri da record del Festival di Sanremo (il cui futuro in Rai è in bilico). Il crollo al 13% di share (con Canale 5 quasi al 28%) ha segnato la fine dello show, ma non della battaglia degli ascolti tv. Stando a quanto riportato da Hit su Substack, infatti, Rai avrebbe deciso di puntare su Marco Liorni per contrastare il dominio di Amici. "Rai 1 è corsa subito ai ripari con un suo titolo di sicura presa" si legge sul portale, che annuncia in anteprima il prossimo speciale in prima serata de L’Eredità per lanciare la sfida a Maria De Filippi: "Sabato 26 aprile andrà in onda una puntata speciale de L’Eredità".

Il prossimo 12 aprile andrà dunque in onda la finale di Ne Vedremo delle Belle di Carlo Conti, che chiuderà i battenti. Sabato 19 aprile – in occasione del weekend di Pasqua – invece, sarà la volta del film Il miracolo di Sharon (come da programmazione), mentre il sabato successivo, il 26 aprile, toccherà a Marco Liorni e L’Eredità.

Marco Liorni sfida Maria De Filippi

Sabato 26 aprile, quindi, Marco Liorni tornerà a lottare contro Maria De Filippi negli ascolti tv. Il conduttore de L’Eredità è chiamato a una nuova sfida (quasi) impossibile contro la collega, ma non si tratta certo di una prima volta. Il game show di punta di Rai 1 è già sbarcato in prima serata lo scorso mese, prima con una serata dedicata a Sanremo (15,50% di share, addirittura doppiato da C’è Posta per Te) e poi con un altro speciale staccato ampiamente da Canale 5. Il Serale di Amici 24 viaggia alla grande con numeri dominanti nella prima serata del sabato e il rischio è che Liorni si ritrovi nuovamente di fronte a uno scoglio insormontabile.

