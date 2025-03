Stasera in tv (13 marzo), Geppi Cucciari e Vespa guastano l'ultimo giovedì di Signorini: cosa succede Non sai cosa vedere stasera in tv? Ecco le migliori proposte della prima serata di oggi: dal Grande Fratello a Splendida Cornice, passando per Che dio ci aiuti.

Quali sono i programmi stasera in tv? I palinsesti di prima serata di giovedì 13 marzo 2025 sono ricchi di proposte per tutti i gusti: film, reality, talk show e serie tv. Ecco le proposte principali tra cui potrete scegliere cosa guardare.

Stasera in tv (13 marzo), cosa vedere: Splendida Cornice contro il Grande Fratello

La serata televisiva di giovedì 13 marzo 2025 offre un palinsesto ricco e variegato, adatto a tutti i gusti. Su Rai 3, torna l’appuntamento con Splendida Cornice di Geppi Cucciari, il talk show che mescola cultura, attualità e intrattenimento, offrendo uno sguardo originale su temi di grande interesse. Per chi ama il dibattito e le analisi approfondite, è sicuramente un’opzione da considerare. Su Canale 5, invece, il Grande Fratello di Alfonso Signorini continua a tenere incollati gli spettatori con nuove dinamiche, strategie e colpi di scena nella casa più spiata d’Italia. Le tensioni tra i concorrenti e le sorprese preparate dagli autori renderanno la puntata imperdibile, senza dimenticare che quella in onda stasera sarà l’ultima diretta del giovedì: a partire dalla settimana prossima, infatti, il Gf sarà in onda solo il lunedì sera fino alla finalissima in programma il 31 marzo.

Su Rai 1, la serata inizia con Affari Tuoi, il popolare gioco dei pacchi condotto da Stefano De Martino. A seguire, l’attesissima nuova stagione di Che Dio ci aiuti, la serie che ha conquistato il pubblico con le vicende di Suor Angela e degli ospiti della Casa del Sorriso, mentre in seconda serata spazio a una nuova puntata di Porta a Porta di Bruno Vespa. Su Rai 2, spazio all’investigazione con Detectives – Casi risolti e irrisolti, un programma che ripercorre indagini celebri, mettendo in luce dettagli e svolte inaspettate. Su Italia 1, l’adrenalina è protagonista con il film Jurassic World, il blockbuster che riporta in vita i dinosauri in una nuova e spettacolare avventura. Rete 4 propone invece il talk show Dritto e Rovescio, con analisi e dibattiti sui principali temi di attualità politica e sociale.

Per gli amanti del cinema, non mancano le alternative: su Iris, il thriller d’azione 58 minuti per morire – Die Harder, con Bruce Willis nei panni dell’iconico John McClane. Su 20, il film After the Sunset, con Pierce Brosnan e Salma Hayek, una storia tra colpi di scena e intrighi. Mentre su La 5, la commedia romantica The Perfect Man, perfetta per chi desidera una serata leggera e divertente. Insomma, qualunque sia la tua scelta, il piccolo schermo ha in serbo una programmazione imperdibile!

