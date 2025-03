Stasera in tv (6 marzo): Geppi Cucciari esagera e Alfonso Signorini ci riprova dopo il flop Cosa vedere stasera in tv? Ecco le migliori proposte del prime time di oggi: dai nuovi episodi di Che Dio ci aiuti a Splendida Cornice, fino al GF

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Quali sono i programmi stasera in tv? I palinsesti di prima serata di giovedì 6 marzo 2025 sono ricchi di proposte per tutti i gusti: film, reality, talk show e serie tv. Ecco le proposte principali tra cui potrete scegliere cosa guardare.

Stasera in tv (6 marzo), cosa vedere: il GF di Signorini contro Rai 1 e Rai 3

La serata televisiva del 6 marzo 2025 si preannuncia ricca di appuntamenti interessanti, con una programmazione variegata capace di accontentare tutti i gusti. Su Rai 3, torna l’appuntamento con Splendida Cornice, il talk show che unisce cultura e intrattenimento con la guida della sua brillante conduttrice. Il programma continua a proporre conversazioni stimolanti su temi di attualità, ospitando personaggi di spicco del panorama culturale italiano. Stasera la Cucciari presenterà un cast di ospiti davvero stellare, con l’attrice premio Oscar Whoopi Goldberg, Kim Rossi Stuart (protagonista della serie "Il Gattopardo") e Serena Dandini. Tre stelle della tv e del cinema che potrebbero permettere allo show di compire un balzo in avanti in termini di share. Chi invece preferisce il reality show, su Canale 5 troverà una nuova puntata del Grande Fratello. La casa più spiata d’Italia continua a essere teatro di alleanze, discussioni e momenti di pura emozione, che però in questa edizione non sembrano far presa sul pubblico. Il Gf, infatti, è reduce dal 16,1% di share della puntata di lunedì 3 marzo e dal 15,3% ottenuto dalla diretta di giovedì scorso. Risultati deludenti che testimoniano un trand negativo che stasera potrebbe peggiorare ulteriormente complice anche la controprogrammazione solida delle altre reti.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Su Rai 1, la serata inizia con Affari Tuoi, il celebre gioco dei pacchi condotto da Stefano De Martino, che scalda l’atmosfera prima della nuova stagione di Che Dio ci aiuti. La serie, tanto amata dal pubblico, riparte con nuove storie e sviluppi che promettono di emozionare e sorprendere gli spettatori. Rai 2 propone invece un appuntamento con il programma Detectives – Casi risolti e irrisolti, un viaggio tra storie investigative avvincenti, con un mix di misteri ancora aperti e casi che hanno trovato soluzione grazie a indagini minuziose. Gli appassionati di cinema potranno godersi una serata all’insegna della magia su Italia 1, dove verrà trasmesso Harry Potter e i Doni della Morte: Parte II. L’epico capitolo finale della saga del celebre maghetto regalerà emozioni forti tra battaglie spettacolari e momenti di grande intensità. Su Rete 4, invece, si parla di attualità e politica con Dritto e Rovescio, il talk show che affronta le principali tematiche del momento attraverso dibattiti e inchieste. Da segnalare anche la partenza su Sky Uno di Pechino Express 2025, l’adventure game che rimpiazzata Masterchef nei palinsesti della rete ammiraglia Sky.

Per chi preferisce un film d’azione, su Iris andrà in onda Trappola di cristallo, con Bruce Willis nei panni di John McClane, mentre il canale 20 trasmetterà V per Vendetta, un cult cinematografico che affronta tematiche politiche e di libertà. Infine, La 5 propone Un amore senza fine, una romantica storia che racconta le difficoltà e le passioni di un amore giovanile.

Una serata piena di proposte diverse, tra informazione, intrattenimento e cinema, per accontentare ogni tipo di pubblico.

Guarda il video per scoprire tutti i programmi selezionati per te da Libero Magazine.

Consulta la guida completa ai programmi della serata.

Potrebbe interessarti anche